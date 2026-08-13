Casi 40.000 vecinos se beneficiarán con un plan de obras en el hospital y CAPS de Caucete

Fortalecer el sistema de salud requiere no solo de profesionales capacitados y equipamiento adecuado, sino también de una inversión continua en los espacios físicos donde diariamente se atiende a la comunidad. Con este propósito, los ministerios de Infraestructura y de Salud, lleva adelante un plan integral de obras edilicias en el departamento de Caucete.
El programa alcanza de manera directa a 38.204 habitantes, transformando el Hospital Doctor César Aguilar y siete Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Esta política pública busca garantizar que tanto en la zona urbana como en las áreas rurales, la población cuente con instalaciones seguras, funcionales y preparadas para absorber la creciente demanda de atención sanitaria.
Un cambio real en Marayes y Pozo de los Algarrobos
El plan contempla distintas etapas de ejecución adaptadas a las urgencias de cada comunidad. Entre las metas ya cumplidas dentro de la actual gestión, destacan las obras terminadas que mejoraron de forma sustancial la atención primaria rural:
- CAPS Marayes: se inauguraron las obras de ampliación y refacción del edificio, garantizando espacios óptimos para brindar asistencia sanitaria a 350 habitantes de la zona.
- CAPS Pozo de los Algarrobos: finalizadas las reformas y mejoras edilicias, el centro quedó plenamente operativo en beneficio de 1.389 vecinos.
Proyectos de Infraestructura en recta final
En paralelo, se desarrollan intervenciones edilicias de gran envergadura que se encuentran en su fase final de construcción y equipamiento:
CAPS Villa Colón (ex Dr. Raúl Alonso Fuego)
- Población beneficiada: 4.410 personas.
- Superficie: pasó de 229 m² a 313 m².
- Instalaciones: se incorporaron seis consultorios, vacunatorio, enfermería, consultorio odontológico, sanitarios adaptados y una amplia sala de espera para albergar cómodamente a los pacientes.
CAPS Las Talas
- Población beneficiada: 357 habitantes.
- Superficie: alcanzó un total de 183 m².
- Instalaciones: dispone de nuevos consultorios, área de enfermería, farmacia, sanitarios adaptados y sectores acondicionados de manera integral para el confort del personal de salud y los usuarios.
Ampliación estructural en el CAPS Pie de Palo
En el CAPS Pie de Palo, centro que da cobertura médica a 1.483 vecinos, los obreros avanzan en las primeras etapas de ampliación y reacondicionamiento integral.
Esta obra significará un salto cuantitativo y cualitativo en la superficie del edificio, pasando de los 94 m² originales a 174 m². Una vez concluido, el espacio contará con:
- Nuevos consultorios médicos.
- Consultorio odontológico.
- Enfermería y farmacia.
- Sanitarios y office para el personal.
- Sala de espera equipada con área de admisión.
Nuevos centros en Vallecito y El Rincón
Para cubrir zonas históricamente relegadas o de alto flujo de personas, el plan contempla la edificación desde cero de dos nuevos centros de atención primaria.
- Nuevo CAPS Vallecito: se ubica en el paraje Vallecito y tiene un 25% de avance de obra. Contará con consultorios, odontología, ginecología, enfermería, farmacia, guardia, administración y estacionamientos.
- Nuevo CAPS Virgen de Guadalupe: se ubica en la localidad de El Rincón y tiene un 21% de avance de obra. Contará con consultorios médicos y odontológicos, enfermería, vacunatorio, farmacia, administración y sala de espera.
El Hospital, corazón de la red de salud caucetera
Como efector sanitario cabecera del departamento y punto de referencia directo para 26.965 habitantes, el Hospital Doctor César Aguilar concentra una parte estratégica de la inversión pública.
Las tareas en ejecución en el hospital están orientadas a resolver cuellos de botella operativos y brindar una experiencia más ágil y confortable a la comunidad:
- Ampliación de la recepción y sala de espera: diseñada para ofrecer mayor comodidad a los pacientes y sus acompañantes durante los tiempos de permanencia.
- Optimización administrativa: remodelación y mejora de las áreas de gestión interna.
- Renovación de la red eléctrica: readecuación integral de las instalaciones eléctricas para garantizar la seguridad operativa de los equipos médicos y respaldar el crecimiento del establecimiento.
Planeamiento estratégico y mirada a futuro
La ejecución simultánea de estas intervenciones refleja el impacto de la planificación coordinada entre el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Salud. Esta política sostenida de inversión en infraestructura no solo busca resolver urgencias edilicias puntuales, sino consolidar un modelo prestacional descentralizado y equitativo.
Al culminar las obras en ejecución, Caucete contará con una red sanitaria renovada, capaz de brindar contención médica inmediata en los barrios y localidades rurales, descomprimiendo la demanda hospitalaria y garantizando a casi 40.000 sanjuaninos el derecho a una atención en salud digna, segura y de calidad.