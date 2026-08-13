Casi 40.000 vecinos se beneficiarán con un plan de obras en el hospital y CAPS de Caucete

Fortalecer el sistema de salud requiere no solo de profesionales capacitados y equipamiento adecuado, sino también de una inversión continua en los espacios físicos donde diariamente se atiende a la comunidad. Con este propósito, los ministerios de Infraestructura y de Salud , lleva adelante un plan integral de obras edilicias en el departamento de Caucete.

En fotos, la repavimentación de la Circunvalación: así avanzan los primeros kilómetros de la obra

Infraestructura: el nuevo edificio de la EPET Nº 4 alcanza el 80% de avance y entra en su etapa decisiva

El programa alcanza de manera directa a 38.204 habitantes , transformando el Hospital Doctor César Aguilar y siete Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) . Esta política pública busca garantizar que tanto en la zona urbana como en las áreas rurales, la población cuente con instalaciones seguras, funcionales y preparadas para absorber la creciente demanda de atención sanitaria.

El plan contempla distintas etapas de ejecución adaptadas a las urgencias de cada comunidad. Entre las metas ya cumplidas dentro de la actual gestión, destacan las obras terminadas que mejoraron de forma sustancial la atención primaria rural:

En paralelo, se desarrollan intervenciones edilicias de gran envergadura que se encuentran en su fase final de construcción y equipamiento:

Población beneficiada: 4.410 personas.

4.410 personas. Superficie: pasó de 229 m² a 313 m² .

pasó de 229 m² a . Instalaciones: se incorporaron seis consultorios, vacunatorio, enfermería, consultorio odontológico, sanitarios adaptados y una amplia sala de espera para albergar cómodamente a los pacientes.

CAPS Las Talas

Población beneficiada: 357 habitantes.

357 habitantes. Superficie: alcanzó un total de 183 m² .

alcanzó un total de . Instalaciones: dispone de nuevos consultorios, área de enfermería, farmacia, sanitarios adaptados y sectores acondicionados de manera integral para el confort del personal de salud y los usuarios.

Ampliación estructural en el CAPS Pie de Palo

En el CAPS Pie de Palo, centro que da cobertura médica a 1.483 vecinos, los obreros avanzan en las primeras etapas de ampliación y reacondicionamiento integral.

Esta obra significará un salto cuantitativo y cualitativo en la superficie del edificio, pasando de los 94 m² originales a 174 m². Una vez concluido, el espacio contará con:

Nuevos consultorios médicos.

Consultorio odontológico.

Enfermería y farmacia.

Sanitarios y office para el personal.

Sala de espera equipada con área de admisión.

Nuevos centros en Vallecito y El Rincón

Para cubrir zonas históricamente relegadas o de alto flujo de personas, el plan contempla la edificación desde cero de dos nuevos centros de atención primaria.

Nuevo CAPS Vallecito: se ubica en el paraje Vallecito y tiene un 25% de avance de obra. Contará con consultorios, odontología, ginecología, enfermería, farmacia, guardia, administración y estacionamientos.

se ubica en el paraje Vallecito y tiene un 25% de avance de obra. Contará con consultorios, odontología, ginecología, enfermería, farmacia, guardia, administración y estacionamientos. Nuevo CAPS Virgen de Guadalupe: se ubica en la localidad de El Rincón y tiene un 21% de avance de obra. Contará con consultorios médicos y odontológicos, enfermería, vacunatorio, farmacia, administración y sala de espera.

El Hospital, corazón de la red de salud caucetera

Como efector sanitario cabecera del departamento y punto de referencia directo para 26.965 habitantes, el Hospital Doctor César Aguilar concentra una parte estratégica de la inversión pública.

Las tareas en ejecución en el hospital están orientadas a resolver cuellos de botella operativos y brindar una experiencia más ágil y confortable a la comunidad:

Ampliación de la recepción y sala de espera: diseñada para ofrecer mayor comodidad a los pacientes y sus acompañantes durante los tiempos de permanencia.

diseñada para ofrecer mayor comodidad a los pacientes y sus acompañantes durante los tiempos de permanencia. Optimización administrativa: remodelación y mejora de las áreas de gestión interna.

remodelación y mejora de las áreas de gestión interna. Renovación de la red eléctrica: readecuación integral de las instalaciones eléctricas para garantizar la seguridad operativa de los equipos médicos y respaldar el crecimiento del establecimiento.

Planeamiento estratégico y mirada a futuro

La ejecución simultánea de estas intervenciones refleja el impacto de la planificación coordinada entre el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Salud. Esta política sostenida de inversión en infraestructura no solo busca resolver urgencias edilicias puntuales, sino consolidar un modelo prestacional descentralizado y equitativo.

Al culminar las obras en ejecución, Caucete contará con una red sanitaria renovada, capaz de brindar contención médica inmediata en los barrios y localidades rurales, descomprimiendo la demanda hospitalaria y garantizando a casi 40.000 sanjuaninos el derecho a una atención en salud digna, segura y de calidad.