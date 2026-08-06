Infraestructura: el nuevo edificio de la EPET Nº 4 alcanza el 80% de avance y entra en su etapa decisiva

La construcción del esperado edificio propio de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 4 (EPET Nº 4) ha ingresado en un tramo clave, según informaron desde Infraestructura . Con un avance del 80% , el proyecto sigue incorporando nuevos frentes de trabajo que comienzan a dar forma definitiva a las últimas edificaciones contempladas dentro de la planificación integral.

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Esta monumental obra de infraestructura en la EPET Nº 4 está diseñada para saldar una deuda histórica de más de 45 años , periodo durante el cual la institución técnica ha dictado clases sin contar con un inmueble propio adaptado a las exigencias específicas de sus especialidades. La puesta en marcha del nuevo inmueble transformará las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje para una comunidad educativa integrada actualmente por casi 800 estudiantes .

Uno de los puntos centrales donde se concentran las tareas operativas actuales es la futura sala multimedial , ubicada estratégicamente en la esquina de la Avenida España y Calle 9 de Julio . En esta área se desarrollan trabajos intensivos de excavación, ejecución de fundaciones, levantamiento de estructuras de hormigón y mamposterías, permitiendo que este espacio de alta complejidad tecnológica empiece a perfilar su volumen arquitectónico.

En paralelo, las cuadrillas avanzan en la construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM) . En este sector se llevan a cabo las labores de cimentación y fundaciones que darán sustento a una de las áreas de mayor envergadura dentro del complejo, destinada a ser el núcleo principal para actividades académicas, institucionales y encuentros comunitarios.

A medida que se afianzan los nuevos cuerpos edilicios, los restantes frentes del proyecto evidencian un alto nivel de desarrollo:

Área Administrativa: en el bloque reservado al área de gobierno y administración avanzan a paso firme las tareas de estructura, canalización de instalaciones edilicias y trabajos de terminación.

en el bloque reservado al área de gobierno y administración avanzan a paso firme las tareas de estructura, canalización de instalaciones edilicias y trabajos de terminación. Bloques de aulas: se ejecutan de manera simultánea revoques interiores y exteriores, colocación de pisos y revestimientos, instalación de tendidos eléctricos e hidrosanitarios, junto con el armado de losas e intervenciones en la planta alta.

se ejecutan de manera simultánea revoques interiores y exteriores, colocación de pisos y revestimientos, instalación de tendidos eléctricos e hidrosanitarios, junto con el armado de losas e intervenciones en la planta alta. Infraestructura de servicios: prosigue el levantamiento de la torre tanque, infraestructura técnica fundamental que asegurará el suministro constante de agua a todo el predio escolar, mientras se realizan las tareas preparatorias para la urbanización y parquización de los espacios exteriores.

Talleres y laboratorios en fase final

La primera fase del proyecto es la que registra el mayor grado de ejecución y avance fino. En los sectores donde funcionarán los talleres especializados y laboratorios de ensayo, ya se dieron por concluidas varias tareas clave:

Pulido y sellado de pisos de alta resistencia.

Montaje integral de carpinterías, colocación de vidrios y paneles de policarbonato.

Instalación del sistema de luminarias.

Colocación de mesadas, griferías y equipamiento complementario.

Aplicación de pintura en paramentos interiores y fachadas exteriores.

Finalización del armado de una de las escaleras principales del complejo con sus revestimientos definitivos.

Un complejo integral para saldar un reclamo histórico

La futura sede de la EPET Nº 4 unificará en un único predio las actividades formativas del nivel secundario técnico, nivel superior y formación profesional.

El complejo abarcará una superficie integral compuesta por:

Aulas comunes y temáticas.

Talleres de práctica técnica y laboratorios de última generación.

Salón de Usos Múltiples (SUM) y Sala Multimedial.

Sector administrativo y de gobierno escolar.

Cocina, depósitos y dependencias de servicio.

Playón polideportivo, plaza seca y áreas verdes de recreación.

Con esta obra de envergadura, el sistema educativo provincial avanza hacia la concreción de un entorno escolar moderno, seguro y plenamente alineado con las demandas tecnológicas actuales, garantizando una preparación de excelencia para las futuras generaciones de técnicos y profesionales.