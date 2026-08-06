Infraestructura: el nuevo edificio de la EPET Nº 4 alcanza el 80% de avance y entra en su etapa decisiva

La construcción del esperado edificio propio de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 4 (EPET Nº 4) ha ingresado en un tramo clave, según informaron desde Infraestructura. Con un avance del 80%, el proyecto sigue incorporando nuevos frentes de trabajo que comienzan a dar forma definitiva a las últimas edificaciones contempladas dentro de la planificación integral.
Esta monumental obra de infraestructura en la EPET Nº 4 está diseñada para saldar una deuda histórica de más de 45 años, periodo durante el cual la institución técnica ha dictado clases sin contar con un inmueble propio adaptado a las exigencias específicas de sus especialidades. La puesta en marcha del nuevo inmueble transformará las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje para una comunidad educativa integrada actualmente por casi 800 estudiantes.
Sala Multimedial y Salón de Usos Múltiples
Uno de los puntos centrales donde se concentran las tareas operativas actuales es la futura sala multimedial, ubicada estratégicamente en la esquina de la Avenida España y Calle 9 de Julio. En esta área se desarrollan trabajos intensivos de excavación, ejecución de fundaciones, levantamiento de estructuras de hormigón y mamposterías, permitiendo que este espacio de alta complejidad tecnológica empiece a perfilar su volumen arquitectónico.
En paralelo, las cuadrillas avanzan en la construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM). En este sector se llevan a cabo las labores de cimentación y fundaciones que darán sustento a una de las áreas de mayor envergadura dentro del complejo, destinada a ser el núcleo principal para actividades académicas, institucionales y encuentros comunitarios.
Estado de la infraestructura general
A medida que se afianzan los nuevos cuerpos edilicios, los restantes frentes del proyecto evidencian un alto nivel de desarrollo:
- Área Administrativa: en el bloque reservado al área de gobierno y administración avanzan a paso firme las tareas de estructura, canalización de instalaciones edilicias y trabajos de terminación.
- Bloques de aulas: se ejecutan de manera simultánea revoques interiores y exteriores, colocación de pisos y revestimientos, instalación de tendidos eléctricos e hidrosanitarios, junto con el armado de losas e intervenciones en la planta alta.
- Infraestructura de servicios: prosigue el levantamiento de la torre tanque, infraestructura técnica fundamental que asegurará el suministro constante de agua a todo el predio escolar, mientras se realizan las tareas preparatorias para la urbanización y parquización de los espacios exteriores.
Talleres y laboratorios en fase final
La primera fase del proyecto es la que registra el mayor grado de ejecución y avance fino. En los sectores donde funcionarán los talleres especializados y laboratorios de ensayo, ya se dieron por concluidas varias tareas clave:
- Pulido y sellado de pisos de alta resistencia.
- Montaje integral de carpinterías, colocación de vidrios y paneles de policarbonato.
- Instalación del sistema de luminarias.
- Colocación de mesadas, griferías y equipamiento complementario.
- Aplicación de pintura en paramentos interiores y fachadas exteriores.
- Finalización del armado de una de las escaleras principales del complejo con sus revestimientos definitivos.
Un complejo integral para saldar un reclamo histórico
La futura sede de la EPET Nº 4 unificará en un único predio las actividades formativas del nivel secundario técnico, nivel superior y formación profesional.
El complejo abarcará una superficie integral compuesta por:
- Aulas comunes y temáticas.
- Talleres de práctica técnica y laboratorios de última generación.
- Salón de Usos Múltiples (SUM) y Sala Multimedial.
- Sector administrativo y de gobierno escolar.
- Cocina, depósitos y dependencias de servicio.
- Playón polideportivo, plaza seca y áreas verdes de recreación.
Con esta obra de envergadura, el sistema educativo provincial avanza hacia la concreción de un entorno escolar moderno, seguro y plenamente alineado con las demandas tecnológicas actuales, garantizando una preparación de excelencia para las futuras generaciones de técnicos y profesionales.