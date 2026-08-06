San Juan refuerza la prevención del Virus Sincicial Respiratorio con una nueva compra de anticuerpos

San Juan se convirtió en la primera provincia del país en adquirir con fondos propios el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, una herramienta de última generación destinada a proteger a bebés y niños con factores de riesgo frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis y neumonía durante la temporada invernal.
Tras el impacto positivo e innovador de esta primera experiencia, el Gobierno de San Juan decidió realizar una segunda adquisición de anticuerpos monoclonales incorporando 170 nuevos anticuerpos monoclonales para continuar protegiendo a bebés y niños de hasta dos años con factores de riesgo que no cuentan con cobertura social. Y que se suman a los 200 adquiridos en la primera compra, alcanzando un total de 370 unidades.
La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, a través de la secretaria Técnica y la Dirección de Materno Infancia permitió brindar cobertura al momento, a más de 150 niños que no cuentan con obra social y presentan condiciones de salud que los hacen más vulnerables a desarrollar cuadros respiratorios graves.
La incorporación de este insumo de alto costo, financiado íntegramente por la Provincia, consolidó una estrategia sanitaria inédita a nivel nacional para garantizar el acceso equitativo a una terapia de alta eficacia.
Un anticuerpo de acción casi inmediata
A diferencia de las vacunas tradicionales, el Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que aporta defensas de manera directa. Su principal ventaja es que brinda protección prácticamente inmediata, ya que comienza a actuar dentro de las primeras 24 horas posteriores a su aplicación, una característica especialmente relevante en contextos de alta circulación del Virus Sincicial Respiratorio.
La campaña está destinada a bebés prematuros con bajo peso al nacer y a niños menores de dos años con patologías de riesgo, entre ellas cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, síndrome de Down, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares, inmunodeficiencias severas y otras condiciones que incrementan la probabilidad de sufrir complicaciones respiratorias.
La implementación de esta estrategia sanitaria permite:
- Reducir las internaciones por bronquiolitis y neumonía, pudiendo prevenir hasta 8 de 10 hospitalizaciones por cuadros graves asociados al Virus Sincicial Respiratorio.
- Brindar protección durante toda la temporada de circulación del virus con una única aplicación.
- Disminuir la ocupación de camas de internación y de terapia intensiva pediátrica durante los meses de mayor demanda asistencial.
Distribución del anticuerpo en San Juan
Para facilitar el acceso al tratamiento, las dosis fueron distribuidas en distintos departamentos de acuerdo con la ubicación de los pacientes identificados. Los equipos de salud de cada establecimiento son los encargados de contactar y citar a las familias para la aplicación correspondiente, evitando traslados innecesarios y favoreciendo el acceso oportuno.