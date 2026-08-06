San Juan refuerza la prevención del Virus Sincicial Respiratorio con una nueva compra de anticuerpos

San Juan adquiere 170 dosis del anticuerpo monoclonal sumados a los 200 anteriores destinado a bebés y niños de hasta 2 años con factores de riesgo.

San Juan se convirtió en la primera provincia del país en adquirir con fondos propios el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, una herramienta de última generación destinada a proteger a bebés y niños con factores de riesgo frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis y neumonía durante la temporada invernal.

Tras el impacto positivo e innovador de esta primera experiencia, el Gobierno de San Juan decidió realizar una segunda adquisición de anticuerpos monoclonales incorporando 170 nuevos anticuerpos monoclonales para continuar protegiendo a bebés y niños de hasta dos años con factores de riesgo que no cuentan con cobertura social. Y que se suman a los 200 adquiridos en la primera compra, alcanzando un total de 370 unidades.

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, a través de la secretaria Técnica y la Dirección de Materno Infancia permitió brindar cobertura al momento, a más de 150 niños que no cuentan con obra social y presentan condiciones de salud que los hacen más vulnerables a desarrollar cuadros respiratorios graves.

La incorporación de este insumo de alto costo, financiado íntegramente por la Provincia, consolidó una estrategia sanitaria inédita a nivel nacional para garantizar el acceso equitativo a una terapia de alta eficacia.

Un anticuerpo de acción casi inmediata A diferencia de las vacunas tradicionales, el Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que aporta defensas de manera directa. Su principal ventaja es que brinda protección prácticamente inmediata, ya que comienza a actuar dentro de las primeras 24 horas posteriores a su aplicación, una característica especialmente relevante en contextos de alta circulación del Virus Sincicial Respiratorio.