Adelantan el mega simulacro de terremoto en San Juan: será el 9 de octubre

El mega simulacro provincial de terremoto en San Juan cambió de fecha . El ejercicio, que inicialmente estaba programado para el 13 de octubre, finalmente se realizará el viernes 9 , según confirmó el director de Protección Civil, Diego Morales. La modificación fue acordada con el Ministerio de Educación debido a la coincidencia de otras actividades y con el objetivo de asegurar un despliegue completo de los organismos de seguridad y asistencia.

La actividad formará parte del Plan Provincial “Escuelas Preparadas” y tendrá alcance simultáneo en establecimientos educativos de toda la provincia. El operativo involucrará a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios y a más de 255.000 alumnos , con ejercicios previstos para los distintos turnos escolares.

La jornada buscará recrear las condiciones de una emergencia sísmica para poner a prueba los protocolos internos de cada establecimiento. Cuando se active la alarma, docentes y estudiantes deberán adoptar inicialmente una posición de seguridad y, una vez recibida la orden correspondiente, comenzar la evacuación hacia los puntos previamente establecidos.

Cada escuela deberá tener definidos responsables para tareas específicas, entre ellas la interrupción de los servicios de gas, electricidad y agua , mientras que los docentes tendrán a su cargo el desplazamiento ordenado de los alumnos. Además de evaluar las rutas de salida, se controlarán los tiempos de evacuación y el funcionamiento de los puntos seguros.

En establecimientos con características particulares, como la Escuela Boero y la EPET N°4 , el procedimiento requerirá una evacuación por etapas. Primero se realizará la salida hacia la vía pública y posteriormente el traslado hacia plazas o espacios seguros cercanos. Para esos casos se prevé coordinación con municipios y fuerzas de seguridad para ordenar o interrumpir el tránsito mientras dure el ejercicio.

El mega simulacro provincial de terremoto fue adelantado del 13 al 9 de octubre. Participarán las escuelas de toda San Juan junto con organismos de seguridad, salud y emergencias.

Un operativo con fuerzas de seguridad y servicios de emergencia

El simulacro movilizará a Protección Civil, Policía de San Juan, CISEM, sistemas de monitoreo, municipios y servicios de salud, que trabajarán de manera coordinada durante el ejercicio. La planificación también busca evitar que el despliegue preventivo interfiera con la atención habitual de emergencias reales.

La iniciativa no pretende limitar la preparación al ámbito escolar. Parte del objetivo será que los alumnos trasladen las pautas preventivas a sus hogares y que cada familia pueda acordar previamente qué hacer frente a un terremoto: quién retirará a los chicos, quién se encargará de cortar los servicios básicos y cuál será el punto seguro de reunión.

La recomendación de los organismos también incluye asegurar muebles altos, mantener despejadas las salidas y contar con una mochila de emergencia. Frente a un terremoto real, además, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios en vehículos, ya que una circulación masiva podría dificultar el paso de ambulancias, bomberos y equipos de rescate.