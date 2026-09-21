Garrafa Hogar: con récord en 2026, en las últimas tres ediciones se vendieron casi 50.000 unidades en todo San Juan

Luego de la prórroga que tuvo el Programa Garrafa Hogar , finalmente culminó la iniciativa coordinada por Defensa al Consumidor con un récord de ventas en comparación al año pasado. De esta manera, la propuesta que busca llegar con gas envasado a zonas que no cuentan con el servicio de manera natural superó ampliamente las expectativas de sus organizadores.

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“Fue un éxito porque lo desarrollamos de distintas formas del año pasado. Articulamos con las instituciones de los departamentos y los municipios, lo que nos permitió llegar a otras comunidades, ampliando el programa en distintos distritos y barrios” , sostuvo Fabiana Carrizo, titular de Defensa al Consumidor, en diálogo con DIARIO DE CUYO. Esta articulación con el territorio fue precisamente lo que permitió que se llegará a más familia y se pudiera arribar a zonas y localidades que no habían recibido en el pasado la visita del programa.

A modo de ejemplo, Carrizo destacó la presencia del programa en La Represa, una zona rural de Jáchal que, desde la existencia de Garrafa Hogar, nunca había recibido el camión con garrafas en la zona, teniéndose que trasladarse a otros puntos del departamento en ediciones anteriores para la compra de gas envasado más económico. “Esto nos ha permitido llegar a más familias, que es el objetivo del programa” , precisó Carrizo.

Otra de las particularidades que presentó la edición actual fue el uso seguro del gas envasado. Para ello, se capacitó a los consumidores sobre los recaudos necesarios al momento de manipular y conectar los envases, así como sobre distintos aspectos técnicos. Como parte de esta estrategia, se creó un código QR con información de seguridad, para que los usuarios puedan acceder a las recomendaciones vinculadas al uso correcto de las garrafas.

Si se tiene en cuenta la cantidad de unidades vendidas bajo la gestión de Carrizo en Defensa al Consumidor, en tres ediciones se vendieron en toda la provincia 49.078 unidades.

Evolución del Programa Garrafa Hogar con el paso de los años

Tomando la actual gestión bajo la coordinación de Carrizo, las tres ediciones mantuvieron una cobertura de los 19 municipios, realizando entre cinco a seis visitas por departamento cada año, buscando renovar las localidades en cada oportunidad.

Edición 2024

La primera edición del programa registró la venta de 16.406 unidades. La mayor concentración de venta de garrafas fue en Santa Lucía con 1.779, Valle Fértil con 1.674, Chimbas con 1.532 y Capital 1.262.

El pilar central fue el subsidio económico, permitiendo comprar garrafas de 10 kg y 15 kg a mitad del precio al que se ofrecía en el comercio en aquel entonces.

Edición 2025

Según los números, se observó una disminución en unidades vendidas comparadas con el año anterior, llegando a 10.001 unidades en total. La particularidad de esa edición es que se extendió durante todo el mes de septiembre, ampliando un mes más la vigencia del programa que fue aprovechado por las familias sanjuaninas.

La provincia completó un total de 6 rondas de visitas en cada municipio para garantizar el acceso de la comunidad y la distribución priorizó el impacto social en las localidades más alejadas y zonas vulnerables. El ranking de beneficiarios estuvo liderado por Valle Fértil con 1.922, Jáchal con 1.259 y Calingasta con 1.006.

Además del beneficio económico del subsidio, la edición 2025 introdujo un componente de seguridad al reemplazar garrafas vencidas que representaban un peligro por envases en condiciones óptimas.

Edición 2026

La actual edición del programa se extendió dos semanas más de lo previsto, hasta la primera quincena de septiembre. El dato alentador es el récord de ventas, llegando a un total de 22.671 garrafas vendidas, superando la marca histórica registrada en la provincia desde la existencia en el programa, que fue en el 2023 con 17.000 unidades.

Tal como se mencionó previamente, el programa priorizó el despliegue en sectores del interior provincial de difícil acceso y comunidades vulnerables, trabajando en articulación con municipios e instituciones locales, lo que permitió llegar a más familias.

Las cinco comunas que encabezaron las ventas fueron Jáchal con 3.342, Valle Fértil con 2.506, Santa Lucía con 2.350, Calingasta 2.214 y Ullum 1.406. Un dato no menor es que los departamentos alejados que figuran en récord de ventas no cuentan con servicio de gas natural.

“El programa Garrafa Hogar benefició a las familias sanjuaninas, no solamente en el bolsillo, sino también en la seguridad que se les ha brindado en cada operativo. Hoy el número ha crecido más del doble gracias al despliegue territorial que realizamos en estos meses de trabajo”, concluyó la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo.