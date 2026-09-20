    • 20 de septiembre de 2026 - 08:40

    Una escuela será base de la "Comisaría del Menor" durante los festejos por la primavera con el Régimen Penal Juvenil vigente

    Desde la Policía de San Juan aseguraron que el establecimiento en inmediaciones del Parque de Mayo servirá como punto de alojamiento transitorio de menores en conflicto con la ley. Cómo se abordará cada caso con la normativa actual.

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    Comenzó la cuenta regresiva para los festejos por el Día del Estudiante y la Primavera en San Juan y sin duda uno de los eventos que concentrará una gran cantidad de personas será el FestiJoven, que se realizará en el Parque de Mayo este lunes 21 de septiembre. Teniendo en cuenta que se prevé una importante cantidad de personas, sobre todo menores de edad, es que desde la Policía de San Juan se articulará junto con la Justicia para dar cumplimiento al actual Régimen Penal Juvenil y preservar el orden público para disfrutar de una jornada sin inconvenientes.

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    Así lo señaló en contacto con DIARIO DE CUYO el jefe del D3 de la Policía de San Juan, comisario Pablo Torres. Conforme a lo explicado, el edificio donde se encuentra la Escuela Luis Jorge Fontana, en calle 25 de Mayo antes de Félix Aguilar funcionará como base de la Comisaria del Menor. “Allí vamos a trabajar en base a la reglamentación nueva. Si algún menor comente un delito, se lo trasladará hasta el lugar y según la gravedad del hecho se definirá si se traslada o se da la libertad”, detalló el comisario Torres.

    Qué pasará si un menor comete un delito

    Ante la posibilidad de que un adolescente sea involucrado en un hecho delictivo durante los festejos, el procedimiento contemplará la intervención de la Justicia. Torres indicó que, si se produce un hecho, posterior al traslado a la institución se realizará la consulta al juez de menores de turno.

    A partir de la gravedad del hecho, será la Justicia la que determine cómo continúa el procedimiento. Entre las posibilidades mencionadas por el jefe policial se encuentran el traslado del menor y el inicio del proceso judicial, o bien su libertad y entrega a los adultos responsables.

    Todos los casos que involucren a menores serán puestos en conocimiento del juzgado de turno de manera inmediata, se comentan de manera individual o grupal.

    El esquema de seguridad tendrá como uno de sus principales puntos el vallado completo del Parque de Mayo. La medida busca ordenar los accesos y egresos durante la jornada de mayor convocatoria y, según explicó Torres, también permitirá que quienes se encuentren dentro del predio permanezcan bajo cuidado policial.

    “El Parque de Mayo estará vallado para evitar que se escapen si cometen algún ilícito. Si están en el interior del parque estarán custodiados. Al cometer un hecho no será fácil salir”, señaló.

    La Policía dispondrá además de controles en los ingresos, donde se requisará a las personas para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, elementos cortopunzantes y otros objetos que puedan ser utilizados con fines delictivos.

    Grupos de menores identificados, bajo la lupa policial

    Dentro del operativo también habrá una atención particular sobre grupos de adolescentes que, según la Policía, han protagonizado episodios conflictivos en anteriores concentraciones. De acuerdo con el jefe del D3, se trata de grupos de aproximadamente 15 a 17 jóvenes provenientes de distintos puntos del Gran San Juan, sobre los que la Policía realizará tareas preventivas para evitar que se produzcan disturbios.

    “Los chicos que vienen a causar daño no vienen con mate ni nada. Tenemos noción y fotografía de los grupos que vienen a esta zona y son conflictivos. Vamos a trabajar para evitar que cometan disturbios”, sostuvo Torres.

    Así, además del despliegue general previsto para los festejos, la Policía contará con un dispositivo específico para los menores de edad, con una base en la Escuela Fontana y comunicación directa con la Justicia ante cualquier delito o situación que los involucre.

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