    • 11 de septiembre de 2026 - 11:53

    Investigan las pintadas en una escuela de Rawson: citaron a directivos y buscan imágenes de las cámaras

    Fiscalía investiga de oficio tras tomar conocimiento de las inscripciones y solicitó las cámaras de seguridad para determinar quién ingresó a la escuela.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de San Juan inició de oficio una investigación por las pintadas aparecidas en una escuela de Rawson, luego de que tomara conocimiento de fotografías de las inscripciones que comenzaron a circular, según indicaron fuentes judiciales del Ministerio Público Fiscal.

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    Fuentes de la UFI ANIVI explicaron que las pintadas existen y que, por el momento, se encuentran realizando distintas medidas para establecer quién fue la persona que las realizó y si detrás de esas inscripciones existe algún delito.

    Alerta por unas pintadas en una escuela sanjuanina

    Como parte de la investigación, citaron a personal y directivos de la institución para tomar declaraciones y solicitaron las cámaras de seguridad del establecimiento. El objetivo es analizar los registros y determinar quiénes ingresaron y salieron del lugar en el período en el que pudieron haberse realizado las pintadas.

    Desde la Fiscalía señalaron que también buscan reconstruir cómo se produjo el ingreso al sector donde aparecieron las inscripciones y obtener elementos que permitan identificar al responsable.

    Desde el Ministerio Público Fiscal evitaron brindar mayores precisiones sobre algunas de las medidas que se están llevando adelante para no alertar a la persona que pudo haber realizado las pintadas y permitir que la investigación avance sin interferencias.

    La causa se encuentra en una etapa inicial y las autoridades judiciales aguardan el resultado de las declaraciones y del análisis de las filmaciones para determinar qué ocurrió dentro del establecimiento, quién realizó las inscripciones y si los hechos configuran algún delito.

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