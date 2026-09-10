Tres delincuentes lo interceptaron cuando llevaba a su hija al colegio y le dispararon antes de escapar. Investigan si se trató de un intento de robo.

Balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela en El Palomar.

Un hombre fue baleado por tres delincuentes cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela de El Palomar, en el partido bonaerense de Morón. El ataque ocurrió durante la mañana y generó preocupación entre las familias que se encontraban en la zona del establecimiento educativo.

Según las primeras informaciones, la víctima llegó hasta la escuela junto a su hija y, cuando se encontraba en inmediaciones del ingreso, fue abordada por los tres sospechosos. En circunstancias que todavía son investigadas, los agresores efectuaron disparos y luego escaparon del lugar.

Investigan el ataque ocurrido frente a la escuela La principal hipótesis apunta a que se trató de un intento de robo, aunque los investigadores buscan determinar qué pretendían llevarse los delincuentes y si la víctima había sido seguida previamente.

Tras el ataque, el hombre recibió asistencia médica y quedó bajo atención de profesionales de la salud. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la gravedad de las heridas.

El hecho quedó bajo investigación policial y judicial. Los investigadores trabajan sobre distintos elementos para intentar identificar a los tres atacantes y reconstruir cómo fue la secuencia ocurrida en las inmediaciones de la escuela.