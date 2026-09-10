    • 10 de septiembre de 2026 - 09:43

    Balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela en El Palomar

    Tres delincuentes lo interceptaron cuando llevaba a su hija al colegio y le dispararon antes de escapar. Investigan si se trató de un intento de robo.

    Balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela en El Palomar.

    Balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela en El Palomar.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue baleado por tres delincuentes cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela de El Palomar, en el partido bonaerense de Morón. El ataque ocurrió durante la mañana y generó preocupación entre las familias que se encontraban en la zona del establecimiento educativo.

    Leé además

    un hombre ataco a una mujer con una piedra y fue detenido por odio a la identidad de genero

    Un hombre atacó a una mujer con una piedra y fue detenido por odio a la identidad de género
    Imagen ilustrativa. 

    Qué se sabe sobre el hombre que fue hallado muerto dentro de una combi estacionada en Albardón

    Según las primeras informaciones, la víctima llegó hasta la escuela junto a su hija y, cuando se encontraba en inmediaciones del ingreso, fue abordada por los tres sospechosos. En circunstancias que todavía son investigadas, los agresores efectuaron disparos y luego escaparon del lugar.

    Investigan el ataque ocurrido frente a la escuela

    La principal hipótesis apunta a que se trató de un intento de robo, aunque los investigadores buscan determinar qué pretendían llevarse los delincuentes y si la víctima había sido seguida previamente.

    Tras el ataque, el hombre recibió asistencia médica y quedó bajo atención de profesionales de la salud. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la gravedad de las heridas.

    El hecho quedó bajo investigación policial y judicial. Los investigadores trabajan sobre distintos elementos para intentar identificar a los tres atacantes y reconstruir cómo fue la secuencia ocurrida en las inmediaciones de la escuela.

    La presencia de la menor al momento del ataque también forma parte de la investigación, aunque no se informó que haya resultado herida.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    detuvieron a dos mujeres trans acusadas de drogar y robarle a un hombre que aparecio con un acv en su auto

    Detuvieron a dos mujeres trans acusadas de drogar y robarle a un hombre que apareció con un ACV en su auto

    un hombre se presento en una comisaria y confeso haber matado a su pareja: la golpee y se desvanecio

    Un hombre se presentó en una comisaría y confesó haber matado a su pareja: "La golpeé y se desvaneció"

    horror: buscaban a un hombre de 61 anos y lo encontraron muerto en un departamento

    Horror: buscaban a un hombre de 61 años y lo encontraron muerto en un departamento

    impactante video: un rayo alcanzo a un hombre frente a una casa, se levanto y siguio caminando

    Impactante video: un rayo alcanzó a un hombre frente a una casa, se levantó y siguió caminando