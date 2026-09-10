Balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela en El Palomar.

Un hombre fue baleado por tres delincuentes cuando dejaba a su hija en la puerta de una escuela de El Palomar, en el partido bonaerense de Morón. El ataque ocurrió durante la mañana y generó preocupación entre las familias que se encontraban en la zona del establecimiento educativo.
Según las primeras informaciones, la víctima llegó hasta la escuela junto a su hija y, cuando se encontraba en inmediaciones del ingreso, fue abordada por los tres sospechosos. En circunstancias que todavía son investigadas, los agresores efectuaron disparos y luego escaparon del lugar.
Investigan el ataque ocurrido frente a la escuela
La principal hipótesis apunta a que se trató de un intento de robo, aunque los investigadores buscan determinar qué pretendían llevarse los delincuentes y si la víctima había sido seguida previamente.
Tras el ataque, el hombre recibió asistencia médica y quedó bajo atención de profesionales de la salud. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la gravedad de las heridas.
El hecho quedó bajo investigación policial y judicial. Los investigadores trabajan sobre distintos elementos para intentar identificar a los tres atacantes y reconstruir cómo fue la secuencia ocurrida en las inmediaciones de la escuela.
La presencia de la menor al momento del ataque también forma parte de la investigación, aunque no se informó que haya resultado herida.