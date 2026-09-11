    • 11 de septiembre de 2026 - 11:21

    Qué encontraron en la casa del adolescente que planeaba atacar a sus compañeros y se lo contó a ChatGPT

    La Policía Federal allanó la vivienda del menor en Quilmes tras una alerta del FBI. Secuestraron celulares y elementos de características tácticas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía Federal Argentina (PFA) allanó la casa de un adolescente de Quilmes que había manifestado sus intenciones de realizar un ataque contra sus compañeros de colegio. La investigación se inició luego de que el FBI detectara una conversación del menor con ChatGPT y alertara a las autoridades argentinas.

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    Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, dos pasamontañas y gafas de protección táctica negras.

    Uno de los pasamontañas tenía un diseño de calavera, mientras que los demás elementos fueron incorporados a la causa para determinar si guardaban relación con el supuesto plan que el adolescente había expresado en sus conversaciones.

    Un dato que los investigadores remarcaron es que no encontraron armas de fuego ni municiones durante el allanamiento. Los dispositivos electrónicos, en tanto, serán sometidos a peritajes para intentar determinar el alcance de las amenazas y si existían otros elementos vinculados al presunto plan.

    La causa quedó en manos de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil y fue caratulada como “intimidación pública”. Por tratarse de un menor, su identidad se mantiene bajo reserva.

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