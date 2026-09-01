Tragedia: dos personas murieron intoxicadas con monóxido de carbono y una adolescente está internada

Una tragedia conmocionó durante la madrugada al barrio porteño de Palermo, donde una mujer de 44 años y su hijo de 9 murieron tras sufrir una intoxicación con monóxido de carbono dentro de un departamento ubicado sobre la avenida Córdoba al 4600.

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El episodio provocó un importante operativo de emergencia, con la intervención del SAME y efectivos policiales. Al llegar al lugar, los equipos de asistencia encontraron a tres personas afectadas por la presunta inhalación del gas.

Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la mujer y al niño, pero pese a los esfuerzos ambos murieron.

En tanto, una adolescente de 13 años sufrió una severa dificultad respiratoria y fue trasladada de urgencia al Hospital Gutiérrez, donde quedó internada bajo custodia policial.

Tras el episodio, se desplegó un amplio operativo en el edificio para determinar las circunstancias en las que se produjo la intoxicación.

Durante la madrugada, personal de Policía Científica realizó distintas pericias dentro del departamento y en el lugar donde fueron encontradas las víctimas.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Criminal de Instrucción N° 50, encabezada por el fiscal Orfila, que busca establecer el origen de la fuga o acumulación de monóxido de carbono que desencadenó la tragedia.

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, cuya presencia puede no ser advertida hasta que aparecen los primeros síntomas de intoxicación.