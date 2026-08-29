    • 29 de agosto de 2026 - 18:30

    Tragedia del helicóptero: a un mes de la pérdida de los siete tripulantes, el dolor se transforma en memoria

    A un mes de la trágica caída del helicóptero en Valle Fértil que conmocionó a la provincia, familiares y compañeros realizan diversos homenajes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se cumplió un mes exacto de una de las jornadas más dolorosas y trágicas en la historia reciente de San Juan. El fatídico 29 de julio, un helicóptero Bell 412 que participaba de una capacitación destinada al combate de incendios forestales se precipitó a tierra en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil. El siniestro aéreo se cobró la vida de sus siete ocupantes, generando un impacto institucional y social incalculable.

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     cruz en memoria de los siete tripulantes que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo. 

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    La tragedia golpeó de lleno a la plana de seguridad y protección civil de la provincia. Entre las víctimas fatales se encontraba el subjefe de la Policía de San Juan, comisario general Germán Videla; el jefe de Bomberos, comisario general Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, comisario inspector Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia. A ellos se sumaron el piloto de la aeronave, Matías "El Ronco" Valenzuela, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

    Distintos homenajes de familiares y amigos

    • Este sábado, a las 8:45am, la Policía de San Juan realizó una misa en la Iglesia Catedral San Juan Bautista en memoria de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Carlos Heredia.
    • A las 20, la familia Castro-Aciar realizará otra ceremonia religiosa en Jáchal para recordar a Rubén Castro.
    • También continúa en Astica el proyecto para homenajear a Carlos Heredia con el nombre del cuartel de Bomberos Voluntarios de esa localidad
    • Se colocó una cruz en memoria de los 7 tripulantes en el punto exacto del accidente en el Parque Ischigualasto, contó con la presencia de familiares, amigos y allegados.

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