    • 26 de agosto de 2026 - 08:24

    Quiénes eran los dos operarios que murieron en el accidente en Vaca Muerta

    Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre murieron tras un grave incidente registrado en una planta de gas de YPF, cerca de Añelo. La investigación busca determinar qué provocó la falla.

    Tragedia en Vaca Muerta.

    Tragedia en Vaca Muerta.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos trabajadores murieron luego de un grave accidente ocurrido este martes en el bloque Rincón del Mangrullo, una zona de Vaca Muerta operada por YPF, en cercanías de Añelo, Neuquén. Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre.

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    El incidente se produjo en la Unidad Separadora Primaria (USP 2), ubicada en el sector norte del bloque. De acuerdo con las primeras informaciones, se habría registrado una fuerte descompresión en una línea de gas de alta presión.

    Quiénes eran los trabajadores que murieron

    Jonathan Meliqueo fue la primera víctima fatal. Según las primeras reconstrucciones del hecho, un caño de 12 pulgadas habría sufrido una falla al ingresar a una trampa receptora. En ese momento, una pieza metálica se desprendió y alcanzó al trabajador, provocándole heridas mortales.

    En tanto, Cristian Latorre sufrió heridas de gravedad durante el mismo episodio. Fue trasladado de urgencia por vía aérea hacia un centro de salud, pero pese a la asistencia médica murió horas después.

    Según las primeras versiones, ambos se desempeñaban como supervisores y no estaban encuadrados como trabajadores de convenio petrolero. Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa confirmaron que pusieron a disposición su estructura sanitaria y expresaron su acompañamiento a las familias.

    Cómo ocurrió el accidente en Vaca Muerta

    En un primer momento se habló de una posible explosión. Sin embargo, con el avance de la información se indicó que el episodio habría comenzado con una falla en una línea de gas, que provocó una fuerte descompresión.

    YPF activó los protocolos de emergencia y confirmó posteriormente que el incidente había sido controlado. Las circunstancias exactas que provocaron la falla y las responsabilidades, en caso de corresponder, son ahora materia de investigación.

    La tragedia generó conmoción entre compañeros y allegados de los trabajadores, mientras continúa la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el accidente que terminó con la vida de ambos operarios.

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