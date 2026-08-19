Millonaria apuesta en Vaca Muerta: aprueban un nuevo proyecto por US$ 6.400 millones para petróleo

El régimen de incentivos continúa traccionando inversiones de gran envergadura en la cuenca hidrocarburífera.

El sector energético nacional registra un nuevo hito de peso internacional. El Gobierno nacional aprobó un megaproyecto petrolero bajo el régimen de incentivos fiscales y aduaneros, concretando una inversión estimada en US$ 6.400 millones destinada de lleno al desarrollo y la extracción en Vaca Muerta.

Esta iniciativa se posiciona como una de las apuestas financieras más ambiciosas de los últimos tiempos para la cuenca neuquina, buscando potenciar la infraestructura de transporte, acelerar la perforación de pozos no convencionales y consolidar a la Argentina como un exportador neto de energía.

Impulso al desarrollo no convencional y divisas La llegada de este nuevo capital bajo el paraguas del RIGI apunta a dar un salto cuantitativo en los volúmenes de extracción de crudo.

Infraestructura y tecnología: Los fondos estarán orientados a la optimización de los yacimientos, la ampliación de la capacidad operativa y la incorporación de tecnología de punta para la extracción eficiente.

Impacto macroeconómico: Con este desembolso, el sector hidrocarburífero refuerza su rol como uno de los principales motores para el ingreso de divisas, la generación de empleo genuino y el superávit comercial de la economía argentina.