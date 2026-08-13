YPF pidió sumarse al RIGI con un proyecto de US$50.000 millones para exportar gas licuado de Vaca Muerta

YPF presentó este jueves ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) una iniciativa de exportación de gas natural licuado de Vaca Muerta que demandará una inversión estimada de unos US$50.000 millones. Se trata del monto más alto solicitado dentro del esquema de beneficios impositivos y cambiarios que impulsó el Gobierno para atraer inversiones de gran escala.

Según el comunicado oficial de la compañía, la inversión acumulada a lo largo de todo el proyecto asciende a US$51.000 millones. “La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía. Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en un comunicado.

El proyecto contempla una cadena de valor integrada que incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) que operarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías, con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales (MTPA). Según el comunicado, se estima que el proyecto genere ingresos por exportaciones cercanos a US$10.000 millones anuales durante dos décadas.

El comunicado también detalla el impacto en el empleo: durante la construcción, prevista entre 2026 y 2030, Argentina LNG generará unos 20.000 puestos de trabajo anuales entre directos, indirectos e inducidos, con picos de hasta 40.000 trabajadores en el tercer año del proyecto. Durante la operación, el proyecto sostendrá alrededor de 8.000 puestos de trabajo anuales a lo largo de toda su vida útil. La compañía prevé además una contratación estimada de US$15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales.

El inicio de operaciones de Argentina LNG está proyectado para 2031. La iniciativa compite en la industria del GNL argentino con Southern Energy, el proyecto liderado por Pan American Energy, que ya firmó un contrato de exportación con la alemana Securing Energy for Europe (SEFE) y prevé comenzar a operar antes.

La infraestructura prevista es de una escala sin antecedentes en el país. El plan incluye un gasoducto de 527 kilómetros entre Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, y Sierra Grande, en Río Negro, con un diámetro de 48 pulgadas y una capacidad proyectada de alrededor de 100 millones de metros cúbicos diarios. Un gasoducto de ese diámetro no existe hoy en la Argentina. Se sumarán un poliducto para el transporte de líquidos asociados al gas y plantas de procesamiento en Neuquén.

Según el comunicado, del desembolso total de US$51.000 millones, hasta 2031 —fecha prevista para la puesta en operación de las dos unidades FLNG— se estima una inversión cercana a los US$29.000 millones: unos US$24.000 millones para infraestructura estratégica (complejos industriales, ductos dedicados, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG) y otros US$5.000 millones para el desarrollo del upstream y la perforación de los pozos que abastecerán a ambas unidades de licuefacción a plena capacidad.

Una parte sustancial de esa inversión se financiará bajo un esquema de project finance en los mercados internacionales, respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores con calificación “investment grade”. En marzo, la compañía ya había adelantado que la primera etapa de ese financiamiento, estructurado con JP Morgan, había recibido ofertas de 47 bancos por 2,4 veces el monto requerido.

Los bloques que abastecerán el proyecto —Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II— fueron adquiridos por YPF y Pluspetrol, y luego redistribuidos entre los socios mediante un swap de activos que dejó la participación en 36% para YPF y 32% para cada uno de los socios internacionales. La operación de esas áreas quedó a cargo de UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad creada específicamente para el proyecto.

El RIGI, creado por la Ley 27.742, exige un plan de inversión con un piso mínimo de US$200 millones, que la reglamentación puede elevar hasta US$900 millones según el sector. Al menos el 40% de ese monto debe desembolsarse en los primeros dos años, y las empresas adheridas deben comprometer un mínimo del 20% de la inversión en pagos a proveedores locales. A cambio, el régimen otorga estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, una alícuota reducida del 25% en Ganancias, amortización acelerada y exención de derechos de exportación a partir del tercer año de adhesión, entre otros beneficios. Por su volumen y su perfil exportador, un proyecto como Argentina LNG reúne además las condiciones para calificar como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una categoría del RIGI con requisitos de inversión más altos —un mínimo de US$1.000 millones por etapa— pero también con beneficios adicionales, como la exención de retenciones desde el segundo año.