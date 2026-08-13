La canasta básica subió en julio: una familia necesitó más de $1.560.000 para no ser pobre

Ambas canastas saltaron por encima de la inflación general del mes pasado. Hubo un fuerte aumento de los alimentos.

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El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, trepó un 2,2% en julio, lo cual implicó que mantuvo el mismo nivel del mes pasado. Pese a esto la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia saltó 2,6%, el porcentaje más alto en los últimos cinco meses. Ambas canastas se ubicaron por encima de la inflación general que fue del 2,1%.

Así, una familia tipo necesitó $1.564.716 para no caer en la pobreza, mientras que, para no caer en la indigencia, los guarismos arrojaron que el nivel se estableció en $708.016. Así, la línea de la indigencia por adulto se estableció en los $229.131, mientras que la de la pobreza se ubicó en $506.381.

En ese marco, la inflación volvió a acelerarse en julio tras tres bajas consecutivas y superó la barrera psicológica del 2%. El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 2,1%, y dentro de los Los incrementos más importantes estuvieron relacionados con las vacaciones de invierno. Los alimentos saltaron 2% el mes pasado, por encima del 1,3% que había marcado en junio.