Harán obras en El Tambolar por casi $4.000 millones para prevenir daños por crecientes

San Juan transita un año atípico, con nevadas que podrían significar más caudal en el río y pronósticos de lluvias en la zona de precordillera y valles del oeste. Ante esta posibilidad, que es causada por el fenómeno de El Niño, desde el EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) decidieron relanzar una licitación para hacer obras preventivas donde hoy está parte de la infraestructura del futuro dique El Tambolar.

Lucas Estrada, presidente del organismo, explicó que están buscando empresas que se hagan cargo de las tareas, que tendrán como objetivo principal desviar el agua al “paleocauce del río”. Esto significa que transcurra por la zona natural, antes de los desvíos que se hicieron para la futura obra hídrica.

Tienen presupuestado el trabajo, que va a servir para esta y más temporadas en el futuro, un presupuesto total de 3.983.720.165 millones de pesos, lo que incluye también IVA, gastos generales, beneficios, impuestos y otros cargos. Según calculan, dependiendo del cronograma de trabajo, la empresa que resulte ganadora de la licitación podría necesitar entre 30 y 50 personas para estas tareas.

Este trabajo es necesario para proteger las estructuras que se alcanzaron a construir para El Tambolar antes de que la obra quedara paralizada en 2024 por falta de fondos para continuar con las tareas. Con estas tareas se evitará que el agua pase por los túneles que ya están listos, previniendo cualquier daño o problemas que pueda generar el río si llega a tener crecientes extraordinarias.

“El río, en lugar de pasar por los túneles, que es lo que sucede actualmente, se va a desviar con estas obras y si eventualmente hubiera una crecida, se evita que pase por el túnel que va a ser el descargador de fondo”, señaló Estrada. En su lugar, está previsto que las obras que se licitarán hagan que el agua vaya a la margen izquierda del río, que supo ser el cauce natural.

Una obra preventiva, en una zona crítica

Las tareas previstas para hacer este desvío preventivo son sobre todo movimiento de suelo, explicó Estrada. Deben encauzar el río por donde circulaba millones de años atrás, para retirarlo de donde hoy están ubicadas las estructuras de base para el futuro dique, pero también deben limpiar y ordenar, hacer contenciones en el lugar y dejar todo previsto para posibles crecientes.

El funcionario explicó que como el objetivo es proteger los túneles, evitarán que el cauce llegue a los mismos, aunque desde hace tiempo se encuentran funcionando sin problemas permitiendo que pase el agua. “Hoy está calculado para que lleguen 300 m3/s (metros cúbicos por segundo), pero esta obra va a conducir un caudal de hata 900 m3/s sin problema, que está por encima de lo registrado en los últimos 100 años”, detalló.

Entre los avances que alcanzaron a hacer antes de la paralización están dos túneles que es por donde hoy pasa el agua, y esto es lo que quieren evitar con esta nueva obra.

Esta sobredimensión tiene que ver con prepararse incluso para los escenarios más extremos. A su vez, dijo, los trabajos están pensados para “un periodo de excedencia de 100 años, puede soportar una crecida extraordinaria que estadísticamente ocurre solo una vez por siglo y va a durar mucho tiempo”, explicó.

Con la obra el agua llegará de forma controlada hasta el dique Los Caracoles y estará también protegido el azud de desvío de El Tambolar, que podría dañarse si le pasa agua por encima. Servirá tanto para contener el caudal de deshielo como de las lluvias que se dan durante la primavera y el verano.

Segunda licitación y plazo hasta noviembre

Los trabajos en la zona de El Tambolar empezarán apenas haya terminado el proceso licitatorio y quieren que la obra esté finalizada en noviembre, explicó Estrada. Esto debido a que en esta época del año está previsto que aumenten las lluvias, sobre todo si continua el escenario de un Niño fuerte o Súper El Niño, que está generando un año atípico en la provincia.

Es que en la actualidad las condiciones climáticas apuntan a que está desarrollándose un fenómeno de este tipo de alta intensidad y que este continuará en los próximos meses. Desde julio la provincia recibió nevadas intensas en su zona cordillerana y según los modelos de la agencia internacional NOAA, hay un 70% de probabilidades que en la primavera se desarrolle un fenómeno de El Niño muy fuerte.

A partir de octubre el efecto cambia, pasa de ser un proceso de nevadas en las cumbres más altas a posibles lluvias fuertes en la zona cordillerana y precordillerana. Esto puede generar picos del nivel del río San Juan y crecientes tanto en este cauce como en otros de la provincia, sumado a los primeros efectos del derretimiento de nieve.

Por eso el EPSE decidió rehacer la licitación que en 2025 quedó sin ganadores para hacer las obras preventivas. Estrada explicó que habían lanzado la convocatoria, pero que no tuvieron en su momento una oferta ganadora, debido a criterios técnicos que no se cumplieron. Ante el actual escenario decidieron insistir y el 14 de agosto está previsto que se abran los sobres, para iniciar los trabajos en la zona del futuro dique.