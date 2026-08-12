Expo Real Estate: los líderes del mercado inmobiliario anticipan qué pasará con la demanda, los costos y el crédito

ENVIADA ESPACIAL A BUENOS AIRES . La primera jornada de la Expo Real Estate Argentina tuvo entre sus principales espacios el panel “Radiografía del sector y perspectivas en la visión de los líderes del mercado”, donde referentes de la industria analizaron el escenario actual y las señales que observan para los próximos meses.

El "costo argentino" para producir sigue siendo uno de los más elevados de la región

El encuentro reunió a Gervasio Ruiz de Gopegui , gerente de Emprendimientos de IRSA; Alejandro Furst , CEO de Landmark Developments; Issel Kiperszmid , CEO de DYPSA Group; Carlos Spina , CEO y socio de Argencons y vicepresidente de CEDU + AEV; y Andrés Kalwill , director corporativo de Real Estate y consultor estratégico. La moderación estuvo a cargo de Damián Tabakman , presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), quien explicó durante la apertura que realiza la curaduría de los panelistas de la Expo y participa como moderador en buena parte de los encuentros.

Gervasio Ruiz de Gopegui destacó el comportamiento de la demanda en los proyectos de IRSA y aseguró que la respuesta está por encima de las expectativas. “ Superando las expectativas, realmente el mercado nos ha acompañado ”, sostuvo.

El ejecutivo explicó que la evolución de la demanda permite avanzar con los desarrollos y que también funciona como una señal para los inversores. “Obviamente, como vos decías, es todo un proceso, hay que probar proyectos, arrancar las obras, pero bueno, si no hubiera expectativa, no tendríamos ese sistema”, señaló.

Desde Landmark Developments, Alejandro Furst también describió una respuesta positiva del mercado. “Va respondiendo. Está vendiendo lo que suponíamos que pasaría”, afirmó.

Furst puso el foco además en los tiempos que requiere llevar adelante un desarrollo y en las dificultades que pueden surgir durante el proceso. Según explicó, existen trámites y cuestiones que requieren interpretación y pueden afectar los plazos de los proyectos.

El costo de construcción presiona sobre los nuevos desarrollos

El costo de construcción fue otro de los ejes del debate. Andrés Kalwill señaló que el mercado está reaccionando frente a los valores actuales y a las características de cada producto. “El mercado se ajusta”, afirmó.

En ese contexto, explicó que los compradores analizan el producto y su valor antes de tomar una decisión. Kalwill también se refirió al impacto del contexto sobre el sector y señaló que el costo de construcción representa una dificultad para los desarrolladores.

“Nosotros estamos padeciendo con nuestros exportadores, porque el costo de la construcción para nosotros es un costo muy alto, y tenemos que respetar ese costo de construcción”, sostuvo.

El ejecutivo planteó además que el mercado debe encontrar un equilibrio entre los valores de los productos y los costos que implica desarrollarlos. En su análisis, la evolución de los precios deberá acompañar las nuevas condiciones de producción.

Tecnología y construcción industrializada, la estrategia de DYPSA

Issel Kiperszmid explicó que DYPSA Group modificó parte de su estrategia a partir de los desafíos que enfrenta el sector. Uno de los principales cambios estuvo relacionado con la incorporación de tecnología y sistemas de construcción industrializada.

La compañía trabaja con componentes producidos en planta y busca mejorar los procesos de construcción. Kiperszmid destacó que esta metodología permite reducir los tiempos de ejecución y mantener estándares de calidad.

También ubicó al crédito entre los ejes de la estrategia de la empresa. “El segundo eje es el crédito”, sostuvo al explicar el trabajo de la compañía con alternativas de financiamiento privado.

Sobre las perspectivas para Argentina, Kiperszmid mostró una mirada positiva y vinculó las oportunidades del país con la incorporación de tecnología. “Como país tenemos una oportunidad muy grande, realmente tenemos una oportunidad única, desde la tecnología”, afirmó.

El empresario también destacó la importancia de la rapidez en los procesos constructivos y señaló que los sistemas industrializados permiten trabajar con plazos más cortos. En ese sentido, explicó que la compañía busca combinar tecnología, calidad y velocidad de ejecución.

El mercado inmobiliario atraviesa un proceso de transformación

Carlos Spina, CEO y socio de Argencons y vicepresidente de CEDU + AEV, planteó que el sector atraviesa un proceso de cambio que también obliga a las empresas a revisar sus modelos de negocio.

Para el empresario, esta transformación requiere mayor capacidad de adaptación y profesionalización. En ese sentido, dejó una definición sobre el momento que atraviesa la actividad: “Me entusiasma que todos profesionalicemos más, porque no creo que vaya a ser más fácil; va a estar buenísimo, pero va a ser más difícil”.

Spina también vinculó los cambios del sector con la evolución de los modelos tradicionales de negocio y con la necesidad de que las empresas se adapten a nuevas condiciones.

En otro tramo de su exposición, puso el foco en la transparencia y en la necesidad de hacer más visibles los procesos. “Apuntamos a tratar de hacer explícito todo, en un momento de transparencia más generalizado”, sostuvo.

El crédito aparece como uno de los desafíos para el sector

El financiamiento fue otro de los temas presentes durante el panel. Issel Kiperszmid explicó que la compañía busca desarrollar productos que puedan llegar al consumidor final mediante alternativas de crédito privado.

El empresario ubicó el financiamiento como uno de los parámetros sobre los que trabaja la compañía y señaló que existen proyectos en los que ya se utilizan alternativas de financiación privada. “El segundo eje es el crédito, donde tenemos, por ejemplo, casas, apartamentos financiados por la privada”, explicó.

La discusión también estuvo atravesada por los costos, la demanda y las condiciones para desarrollar nuevos proyectos. En ese escenario, los referentes plantearon distintas estrategias para responder a un mercado que, según Ruiz de Gopegui, está mostrando una respuesta superior a la esperada.

Para Furst, uno de los desafíos pasa por acelerar los procesos vinculados con los desarrollos, mientras que Kiperszmid puso el acento en la tecnología y el financiamiento. Spina, en tanto, señaló la necesidad de profesionalizar el sector frente a una etapa que definió como más exigente.