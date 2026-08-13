La inflación de julio fue del 2,1% y acumuló 33,8% en los últimos doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el dato de inflación correspondiente a julio, que experimentó una variación mensual de 2,1%, un alza de 33,8% en la comparación interanual y un aumento acumulado de 19,3% en lo que va del año.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una racha de tres meses de baja y registró un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% que había arrojado en junio.

En el desagregado por categorías, el IPC Núcleo registró un alza de 1,8%, impulsada principalmente por aumentos en Alquiler de la vivienda y Servicios culturales. Esta suba se vio atenuada por la baja en expensas, tras la eliminación del adicional del 20% que se había aplicado en junio.

Los precios Estacionales avanzaron 4,5% debido a incrementos en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento. En tanto, los precios Regulados aumentaron 2,1%, con subas en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad.

La división con mayor aumento durante el mes fue Recreación y cultura, que registró una suba de 5,0% debido a incrementos en paquetes turísticos y servicios culturales. Restaurantes y hoteles se ubicó en segundo lugar, con un alza de 2,8 por ciento. Por el contrario, las menores variaciones a nivel nacional se observaron en Prendas de vestir y calzado, que retrocedió 1,3%, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de 1,5 por ciento .

En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división que más influyó en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por subas en Verduras, Productos lácteos y Pan y cereales. En la región Cuyo, la mayor incidencia correspondió a Transporte, por ajustes en el Transporte público y en el Funcionamiento de equipos de transporte personal.

“Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo. Mientras mantengamos este rumbo de una política fiscal y de equilibrio financiero como el que tenemos. Esto permite tener un Banco Central independiente y que está controlando fuertemente la emisión. Entonces, es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, minutos antes de la publicación de la estadística oficial.