Créditos en dólares: el BCRA flexibilizó las pautas para que los bancos puedan prestarles a más empresas

La autoridad monetaria dispuso nuevas condiciones normativas para ampliar el acceso al financiamiento en moneda extranjera.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la flexibilización ayudará a reducir las tasas de interés.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó nuevas pautas normativas orientadas a flexibilizar el otorgamiento de créditos en dólares por parte del sistema financiero. Con esta decisión, la entidad busca que una mayor cantidad de empresas puedan acceder a financiamiento en moneda extranjera para potenciar sus proyectos productivos y comerciales.

La flexibilización llega en un contexto donde las entidades bancarias cuentan con niveles de liquidez en dólares y buscan canalizar esos fondos hacia el sector privado, especialmente hacia aquellas compañías que demuestren capacidad de generación de ingresos en divisas o que cumplan con los nuevos parámetros fijados por el directorio del organismo.

Los puntos clave de la normativa Ampliación de destinatarios: El esquema flexibiliza los requisitos previos para que un abanico más amplio de firmas corporativas e industriales pueda calificar para líneas de crédito en moneda extranjera.

Foco en la producción: La medida prioriza a sectores exportadores o vinculados a cadenas de valor globales, aunque abre el juego a otras actividades económicas bajo criterios específicos de elegibilidad.

Las nuevas disposiciones buscan mantener los resguardos prudenciales necesarios para el sistema bancario, asegurando que las empresas tomadoras cuenten con coberturas o flujos acordes al riesgo cambiario.