    • 13 de agosto de 2026 - 19:49

    Créditos en dólares: el BCRA flexibilizó las pautas para que los bancos puedan prestarles a más empresas

    La autoridad monetaria dispuso nuevas condiciones normativas para ampliar el acceso al financiamiento en moneda extranjera.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la flexibilización ayudará a reducir las tasas de interés.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la flexibilización ayudará a reducir las tasas de interés.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó nuevas pautas normativas orientadas a flexibilizar el otorgamiento de créditos en dólares por parte del sistema financiero. Con esta decisión, la entidad busca que una mayor cantidad de empresas puedan acceder a financiamiento en moneda extranjera para potenciar sus proyectos productivos y comerciales.

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    La flexibilización llega en un contexto donde las entidades bancarias cuentan con niveles de liquidez en dólares y buscan canalizar esos fondos hacia el sector privado, especialmente hacia aquellas compañías que demuestren capacidad de generación de ingresos en divisas o que cumplan con los nuevos parámetros fijados por el directorio del organismo.

    Los puntos clave de la normativa

    Ampliación de destinatarios: El esquema flexibiliza los requisitos previos para que un abanico más amplio de firmas corporativas e industriales pueda calificar para líneas de crédito en moneda extranjera.

    Foco en la producción: La medida prioriza a sectores exportadores o vinculados a cadenas de valor globales, aunque abre el juego a otras actividades económicas bajo criterios específicos de elegibilidad.

    Las nuevas disposiciones buscan mantener los resguardos prudenciales necesarios para el sistema bancario, asegurando que las empresas tomadoras cuenten con coberturas o flujos acordes al riesgo cambiario.

    Con este ajuste regulatorio, el Banco Central apunta a profundizar el crédito bancario al sector privado y dotar de mayor dinamismo a la economía mediante herramientas financieras en moneda dura.

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