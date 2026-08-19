El Banco Central estimó que agosto cerrará con una inflación menor al 1,9%

El presidente del Banco Central anticipó que el índice inflacionario del mes en curso se ubicará por debajo del registro de junio.

La inflación de agosto podría cerrar por debajo del 1,9% mensual. Ese es el pronóstico que lanzó Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien se mostró optimista tras observar las mediciones de alta frecuencia de las primeras dos semanas del mes. Si se confirma esta tendencia, se logrará una desaceleración respecto al 2,1% de julio, un mes que había estado marcado por el impacto estacional de las vacaciones de invierno.

Un respiro tras el salto de julio Durante su exposición en el FIEL Premium Meeting, el titular del BCRA señaló que la inflación de abril, mayo y junio mostró una "marcada reducción" en comparación con el arranque del año. Según el funcionario, los analistas privados coinciden en que los precios se están comportando a la baja, lo que permitiría perforar el registro del 1,9% que marcó el INDEC en junio.

Este escenario optimista se refuerza tras la difusión del último dato de inflación mayorista de julio, que se ubicó en apenas 0,8%, una cifra celebrada por el Gobierno nacional como señal del anclaje de las expectativas de precios.

El termómetro de las consultoras privadas Por su parte, las principales consultoras económicas (como Analytica, LCG y EconViews) difundieron sus relevamientos para la primera mitad de agosto y ubican la proyección general del mes entre el 1,8% y el 1,9%. Sin embargo, advierten que el comportamiento muestra matices según el rubro:

En alza: Se detectaron subas marcadas en productos frescos y estacionales, como las verduras (que treparon hasta un 5,4% en algunos relevamientos) y los pescados.