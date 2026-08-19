El presidente de Banco Central dice que no esperan un "boom" de créditos en dólares a empresas

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili , dijo que no esperan un " boom " de préstamos en dólares a empresas, aunque indicó que servirán para empujar la construcción.

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El titular de la autoridad monetaria destacó que “lo que buscamos es agregar un grado de flexibilidad, pero en un contexto prudente, donde estamos seguros que no estamos poniendo en riesgo ninguno de los elementos que nos llevaron a la crisis de 2001”. Bausili se refirió a la posibilidad de dar créditos en dólares a empresas no exportadoras durante una charla organizada por FIEL.

El titular del BCRA señaló que a su juicio “hay segmentos de la economía que tiene suficiente vinculación con el sector externo o con los activos reales, que no son puramente exportadores, que pueden beneficiarse del financiamiento en moneda extranjera”.

Bausili puntualizó que antes se prestaba un 23% del total de los depósitos que había en el sistema” y ahora esa porción se elevó al 55%. En consecuencia subrayó que “hay un dinamismo super positivo”, que si encuentra topes por normativa “puede generar distorsiones”.

“En una economía que opera con una monetización muy menor a la que operó en el pasado y muy menor a la que vemos en otros países es importante proponer canales de monetización en pesos o en dólares que agilicen su dinamismo sin tener presiones inflacionarios”, añadió el presidente del BCRA.

Bausili insistió que el límite de 15% de capacidad prestable que se le impuso a los bancos al sector no exportador es “conservador”. Bausili insistió que el límite de 15% de capacidad prestable que se le impuso a los bancos al sector no exportador es “conservador”.

Asimismo, se refirió a la posición de la justicia cuando se generan litigios en estos casos. “Cuando son contratos entre empresas y bancos, la Justicia insta a un arreglo. En cambio, cuando es entre un banco y una persona humana, la Justicia en algunos casos dice que no es discusión entre pares, que la persona es más débil y corresponde que el banco readecue parte de ese contrato, en especial cuando el cambio de condiciones macroeconómicas es brusco”, explicó.

También recalcó que se añadieron condiciones de control más estrictas que las normas impuestas por Basilea (que regulan la actividad financiera de los bancos centrales): “Les pedimos más capital y que ponderen esos créditos de manera más dura”.

En este contexto, reveló que no “esperan un boom” de créditos por esta vía, pero identificó sectores que pueden verse beneficiados. En ese sentido, ubicó a los desarrolladores inmobiliarios y a pymes cuyos titulares tienen dólares en el exterior y por esta vía pueden obtener un crédito en moneda extranjera en el país.