    • 18 de agosto de 2026 - 20:35

    Según el INDEC, para criar a un hijo en julio se necesitaron más de $700.000

    El indicador que mide el INDEC releva los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este martes el dato de la Canasta Crianza. En julio -con una inflación de 2,1%-, el costo de la crianza de un menor de entre 6 a 12 años llegó a $697.268 mensuales.

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    Para los bebés menores de un año, el valor fue de $545.683, mientras que para los chicos de entre uno y tres años alcanzó los $649.935. Para el rango etario de cuatro a cinco años, la canasta de crianza totalizó $554.646.

    De esta manera, el mayor costo se registró entre los 6 y 12 años, seguido por el grupo de uno a tres años.

    El indicador que mide el organismo releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales (alimentos, vestimenta y educación, entre otros) para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.

    De acuerdo al INDEC, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.

    En julio, el costo mensual de bienes y servicios fue el siguiente para cada grupo etario:

    • Menores de un año: $177.233.
    • De uno a tres años: $228.850.
    • De cuatro a cinco años: $291.467.
    • De seis a 12 años: $361.566.

    Por su parte, el costo del cuidado para cada rango fue:

    • Menores de un año: $368.450.
    • De uno a tres años: $421.086.
    • De cuatro a cinco años: $263.179.
    • De seis a 12 años: $335.702.

    Cómo se calcula la canasta de crianza

    La canasta de crianza que elabora del Indec es usada por la Justicia para calcular las cuotas alimentarias que corresponde abonar a los padres. El organismo toma en cuenta bienes y servicios que consumen los chicos y chicas de diferentes edades, así como también el costo de cuidarlos.

    El Indec explica que para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de los bebés, chicos, chicas y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el organismo y que se usa para la medición de la pobreza.

    “Dentro de la CBT, se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)“, explicó el ente estadístico. Esa cifra se pondera de acuerdo a los diferentes grupos de edad, hasta los 12 años.

    Para la estimación del costo del cuidado se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. La estimación mensual es la siguiente:

    • Menores de un año: 147 horas.
    • De 1 a 3 años: 168 horas.
    • De 4 a 5 años: 105 horas.
    • De 6 a 12 años: 68 horas.

    A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

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