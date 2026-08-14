El riesgo país volvió a superar los 470 puntos y acumula ocho subas consecutivas

El riesgo país argentino volvió a quedar bajo presión y cerró el jueves en 472 puntos básicos , después de completar su octava rueda consecutiva de subas . El indicador que elabora J.P. Morgan se mantiene así por encima de las 470 unidades y llega a la última jornada de la semana con una tendencia negativa para los activos soberanos argentinos.

La evolución contrasta con el desempeño de parte de la renta variable. Mientras los bonos soberanos mostraron movimientos acotados y dispares, los ADRs argentinos en Wall Street tuvieron mayoría de avances : Edenor ganó 4,8%, Grupo Supervielle 1,8%, Grupo Financiero Galicia 1,7% e YPF 1,1%. En sentido contrario, Loma Negra perdió 1,9% y Telecom retrocedió 1%.

En Buenos Aires, el S&P Merval cerró prácticamente sin cambios , en torno a los tres millones de puntos. Entre las acciones líderes también hubo comportamientos diferentes, con una suba del 4,7% para Edenor y una caída del 2,4% para Loma Negra.

El deterioro del riesgo país viene tomando fuerza durante agosto. Según Ámbito, el indicador subió casi 10% durante el último mes y acumula un deterioro del 17,3% en lo que va de 2026 . A comienzos de agosto había llegado a ubicarse alrededor de los 412 puntos, antes de iniciar el recorrido ascendente de las últimas jornadas.

Qué significa que vuelva a subir el riesgo país

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento que exigen los inversores para comprar deuda argentina y el que ofrecen los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados como referencia internacional. Cuanto mayor es el indicador, mayor es la percepción de riesgo y, en consecuencia, más costoso resulta para un país financiarse en los mercados internacionales.

El movimiento de los últimos días muestra que, pese a la recuperación puntual de algunas acciones, los inversores continúan cautelosos con la deuda soberana. Este jueves, por ejemplo, el Global 2041 avanzó 0,3%, mientras los Globales 2035 y 2046 retrocedieron 0,3%.

A ese escenario se sumó la primera licitación de deuda en pesos de agosto. El Tesoro enfrentaba vencimientos por unos $4,5 billones y consiguió renovar prácticamente la totalidad, por lo que la operación tuvo un efecto inmediato prácticamente neutro sobre la liquidez del sistema financiero.

El dato de inflación que recibió el mercado

En medio de esa dinámica financiera, este jueves el INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1%, por encima del 1,9% registrado en junio. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,8%.

El número se ubicó muy cerca de las expectativas del mercado, aunque significó que la inflación volvió a superar el 2% mensual después del registro de junio. La inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, fue del 1,8%, mientras los precios estacionales aumentaron 4,5% y los regulados, 2,1%.

Entre los rubros, Recreación y cultura encabezó las subas con un 5%, principalmente por los paquetes turísticos y servicios culturales vinculados con las vacaciones de invierno. Le siguieron Restaurantes y hoteles, con 2,8%, mientras que Prendas de vestir y calzado retrocedió 1,3%.

Para Cuyo, donde se encuentra San Juan, el índice fue incluso algo menor al promedio nacional: 1,9% en julio. En la región, Transporte fue la división con mayor incidencia sobre el nivel general debido principalmente a los aumentos en transporte público y en el funcionamiento de equipos de transporte personal.

El mercado recibió el IPC sin una reacción brusca: las acciones lograron recuperar terreno, pero la deuda soberana no consiguió revertir la tendencia y el riesgo país terminó nuevamente en alza. Así, el dato inflacionario quedó como una de las principales referencias económicas de la semana, pero no alcanzó para frenar la cautela que domina entre los inversores sobre los bonos argentinos.