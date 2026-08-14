Las ventas minoristas pyme cayeron 3,8% en julio y acumulan una baja de 2,7% en el año

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) volvieron a retroceder en julio. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), registraron una caída interanual del 3,8% y también bajaron un 2,1% respecto de junio , mientras que en los primeros siete meses de 2026 acumularon un descenso del 2,7% .

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En San Juan las ventas minoristas cayeron 3% en julio y superaron el retroceso registrado a nivel nacional

El informe atribuyó parte de la contracción al agotamiento del impulso que había generado el cobro del medio aguinaldo durante junio . A esto se sumó el mayor peso de las tarifas de los servicios durante el invierno sobre los presupuestos familiares, lo que llevó a los consumidores a adoptar una postura más cautelosa.

Según el análisis de CAME, durante julio las familias priorizaron la compra de bienes indispensables, medicamentos recetados e insumos de reposición inmediata , mientras que postergaron adquisiciones de mayor valor.

La situación impactó especialmente en rubros vinculados con bienes durables, indumentaria y equipamiento para el hogar.

Del lado de los comercios, la actividad estuvo sostenida en buena medida por promociones bancarias, billeteras virtuales y descuentos por pagos al contado , en un contexto en el que el acceso al financiamiento mostró mayores limitaciones.

Al mismo tiempo, los comerciantes enfrentaron una presión creciente sobre sus márgenes de rentabilidad debido al incremento de los costos de reposición, los gastos logísticos y la competencia de productos importados y del comercio informal.

Seis de siete sectores tuvieron caídas

El comportamiento negativo fue generalizado. Seis de los siete sectores relevados por CAME registraron bajas interanuales.

Los mayores retrocesos correspondieron a:

Textil e indumentaria: -5,6%.

-5,6%. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -5,5%.

-5,5%. Alimentos y bebidas: -5,4%.

El único sector que logró cerrar julio con una variación positiva fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, que registró un crecimiento del 1%.

El índice elaborado por CAME contempla las ventas realizadas por los comercios relevados bajo las distintas modalidades de comercialización.

Las ventas online volvieron a crecer

En contraste con el resultado general, las ventas online realizadas por comercios con locales a la calle mostraron una evolución positiva en la comparación interanual.

Durante julio registraron un incremento del 14,9% respecto del mismo mes del año anterior, aunque tuvieron una variación desestacionalizada prácticamente estable frente a junio, con una baja del 0,1%.

El dato refleja el avance de los canales digitales como alternativa para sostener las operaciones en un escenario de consumo más restringido.

Los comerciantes mantienen cautela hacia adelante

La percepción de los propios comerciantes también mostró un escenario de prudencia. El 48,1% consideró que su nivel de actividad se mantuvo estable respecto de julio del año pasado, dos puntos porcentuales menos que en junio.

En paralelo, aumentó la proporción de quienes calificaron la situación como desfavorable: pasó del 43,1% al 44,5%.

Sin embargo, las expectativas para los próximos 12 meses mostraron una leve mejora. El 42,4% de los comerciantes espera que la actividad sea más favorable, lo que representa un incremento de 4,7 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

Otro 46,3% considera que su nivel de actividad se mantendrá sin cambios significativos, mientras que el 11,3% prevé un deterioro.

La cautela también se refleja en las decisiones de inversión. El 61,5% de los comercios consultados consideró que el actual contexto no es favorable para realizar nuevas inversiones de capital.

Solo el 14% consideró que la coyuntura resulta apropiada para invertir, mientras que el 24,5% prefirió no tomar una posición.

El escenario que describe CAME muestra así a un sector pyme que enfrenta ventas contenidas, costos crecientes y márgenes cada vez más ajustados, por lo que la prioridad de los comerciantes continúa siendo sostener el funcionamiento cotidiano de sus negocios antes que avanzar con nuevos desembolsos.