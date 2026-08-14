Juicio a Pity Álvarez: declara un testigo clave que intentó frenar la pelea antes de los disparos

El juicio contra Pity Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz tendrá este viernes uno de sus testimonios más esperados. Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima, deberá declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y podrá aportar detalles sobre la discusión que terminó con los disparos que provocaron la muerte de Díaz.

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La declaración estaba prevista para el miércoles, pero tuvo que ser postergada debido a una urgencia odontológica. Finalmente, Stiempcich fue citado para este viernes a las 10 y su testimonio será seguido de cerca por las partes, ya que se encontraba junto a Díaz en la madrugada del 12 de julio de 2018 , cuando ocurrió el crimen.

Según la reconstrucción realizada durante la investigación, Stiempcich se encontraba sentado junto a Cristian Díaz en un banco ubicado a unos 50 metros de la Torre 12B del barrio Samoré.

En ese momento, Álvarez salió del edificio acompañado por Agustina Inbernoz. Díaz lo habría llamado por su apodo y entre ambos comenzó una conversación que rápidamente derivó en una discusión.

De acuerdo con la investigación, Stiempcich intentó intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores . Sin embargo, la situación continuó escalando hasta que Díaz se acercó al músico y realizó un movimiento que fue interpretado como un intento de golpearlo con la cabeza.

Fue entonces cuando Álvarez habría sacado de su campera una pistola calibre .25 y efectuado el primer disparo.

La declaración del testigo será importante para determinar cómo comenzó la discusión, cuánto duró el enfrentamiento y qué ocurrió inmediatamente antes de que Álvarez sacara el arma.

Qué dijeron los otros testigos

El testimonio de Stiempcich llegará después de las declaraciones de Agustina Inbernoz y su padrastro, Raúl Alberto Prieto Inbernoz, quienes también se refirieron al enfrentamiento entre Álvarez y Díaz.

Agustina contó que Díaz se había acercado al músico y que comenzó a provocarlo. Sin embargo, aclaró que no presenció los disparos, porque se dio vuelta al escuchar las detonaciones.

Su padrastro, en tanto, reprodujo ante el tribunal lo que la joven le había contado después del crimen y habló de un supuesto hostigamiento previo hacia Álvarez. Según su relato, Díaz habría empujado y escupido al cantante y lo habría desafiado antes del ataque.

Ahora será Stiempcich quien pueda brindar una versión desde otro lugar de la escena, ya que estaba junto a la víctima cuando comenzó el conflicto.

También declaran vecinos del barrio Samoré

Durante la audiencia de este viernes también fueron convocados varios vecinos del complejo habitacional donde ocurrió el crimen: Liliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano.

Sus testimonios forman parte de la reconstrucción de aquella madrugada y permitirán establecer qué escucharon y qué observaron en los momentos posteriores al ataque.

Entre ellos se encuentra Fanny Johana Valdivia Quea, quien en aquel momento era pareja de Alejandro Marcelo Pedroso, otro vecino que ya declaró ante el tribunal.

Pedroso relató que estaba por cenar cuando escuchó las detonaciones. Al acercarse a una ventana observó a una persona tendida sobre la vereda. Inicialmente reconoció a Álvarez por su particular forma de caminar y luego confirmó su identidad cuando escuchó a la mujer que lo acompañaba gritar: “¿Qué hiciste, Cristian?”

Con estas declaraciones, el juicio volverá a concentrarse en los minutos previos y posteriores al crimen, en busca de precisar cómo se inició la pelea y qué ocurrió exactamente antes de que Pity Álvarez disparara contra Cristian Díaz.