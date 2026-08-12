Crimen en Villa Lugano: quiénes son los testigos clave que declaran este miércoles en el juicio contra Pity Álvarez

El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz entra este miércoles en una etapa crucial. Desde las 10:00, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 da inicio a la segunda audiencia del debate, en la que prestarán declaración los primeros cinco testigos clave convocados para reconstruir lo sucedido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

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La jornada es seguida con fuerte expectativa, no solo por la relevancia del caso, sino también por el tenso y particular clima que dejó el arranque del proceso el pasado lunes.

Aunque originalmente se preveía la declaración de 10 personas, la lista se redujo a la mitad a pedido de la defensa del músico, argumentando sus dificultades de salud para afrontar extensas jornadas de audiencia.

Verónica Román: expareja de Cristian Díaz (la víctima) y madre de una de sus hijas. Aportará detalles sobre el perfil de la víctima y el trasfondo previo al hecho.

Carlos Ulises Stiempcich: acompañaba a Díaz durante la madrugada del homicidio. Su testimonio es considerado fundamental por los investigadores por haber sido testigo presencial en los momentos previos.

Agustina Inbernoz: era la joven que acompañaba a Pity Álvarez esa noche en el complejo habitacional Samoré.

Raúl Prieto Inbernoz y Fanny Johana Valdivia Quea: citados para completar la reconstrucción de la secuencia que derivó en los disparos mortales.

Un arranque insólito y el pedido rechazado de la defensa

La primera jornada del juicio dejó imágenes que causaron fuerte impacto. La defensa del cantante solicitó la suspensión inmediata del proceso al cuestionar si Álvarez se encuentra en condiciones psíquicas y físicas de afrontar el debate oral. Sin embargo, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro rechazaron el planteo y confirmaron la continuidad del juicio.

Ante el tribunal, el exlíder de Intoxicados optó por no declarar en esa instancia, señalando brevemente que lo hará "más adelante". Minutos después de que el tribunal denegara la suspensión, el músico se quedó dormido en su silla en plena sala, además de dedicarse a realizar dibujos mientras aguardaba las definiciones de los magistrados.

El cronograma de la causa

El tribunal fijó inicialmente un esquema de 11 audiencias para terminar de dirimir la responsabilidad penal de Álvarez en el crimen cometido con un arma de fuego tras una discusión vecinal. No se descarta que el acusado haga uso de la palabra en las próximas jornadas a medida que avance la ronda de testimonios.