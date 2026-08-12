Juicio a "Pity" Álvarez: "Maté a un chabón", la confesión del músico a su ex suegro tras el crimen

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz continuó este miércoles con el desarrollo de su segunda audiencia. En esta etapa, el foco estuvo puesto en la declaración de los primeros testigos citados para reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen registrado en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

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Entre las testimoniales más destacadas de la jornada se encontró la de Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina Inbernoz —la joven que acompañaba al músico la noche del hecho—, quien aportó reveladores detalles ante el tribunal.

Prieto Inbernoz relató ante el fiscal Sandro al declarar cómo se enteró de lo sucedido aquella madrugada. Según explicó, ambos habían acordado encontrarse en la puerta del boliche Pinar de Rocha, donde se presentaba Ulises Bueno, luego de que el músico pasara por su domicilio a ver a su perra que había tenido crías.

“Maté a un chabón”: la confesión en Pinar de Rocha y el impacto de la noticia

Al llegar el artista al lugar, el testigo recordó que se le acercó de manera apurada. “Me contó lo que había pasado y yo no le creí. Me dijo: ‘Maté a un chabón’. Seguimos caminando porque pensé que era una broma. Incluso vino una chica a sacarse una foto con él”, relató, agregando que en ese momento notó a Álvarez “como siempre, drogado”.

El testigo explicó que comenzó a tomar dimensión de la realidad cuando, tras desmayarse su hijastra dentro del establecimiento y retirarse del lugar, regresó junto a la madre del músico al barrio Samoré. Al observar una mancha de sangre en el suelo señalada por una vecina, aseguró que le “cayó la ficha”. Posteriormente, relató que trasladó a Pity hacia la zona de Caseros, donde el músico le pidió descender del vehículo para entregarse.

Hostigamiento previo y tensión en el barrio

Al reconstruir los dichos de su hijastra Agustina, Prieto Inbernoz afirmó que la pelea no fue un hecho aislado, sino que existió un acoso prolongado por parte de la víctima hacia el cantante.

“Ella dijo que quería sacar a Pity de la discusión, pero ‘el otro muchacho’ no lo dejaba. Lo acosaba. No fue un minuto, fue como media hora. Ella siempre me dijo que fue mucho tiempo el hostigamiento”, detalló. Asimismo, indicó que según el relato familiar, Díaz increpaba al músico con frases como "No tenés huevos, pegame un tiro si tenés huevos", además de empujarlo y escupirlo, mientras un amigo de la víctima intentaba llevárselo sin éxito, ya que este respondía diciendo "Yo soy el más poronga del barrio".

A pedido de la defensa, se leyeron además extractos de declaraciones previas brindadas por el testigo en julio de 2018, en las que mencionaba que la víctima le había dado un cabezazo a Álvarez y que el músico consumía pasta base de forma constante, aspectos sobre los cuales el declarante ratificó el vínculo de confianza y cercanía que mantenía con el excantante de Viejas Locas.

Estado del proceso

La segunda audiencia del debate contó también con la previsión de testimonios clave como el de Verónica Elizabeth Román (pareja de Díaz), Agustina Inbernoz, el amigo de la víctima Carlos Stiempcich y el vecino Alejandro Marcelo Pedroso.

Tras las exposiciones de la jornada, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes a las 10:00, momento en el que continuará el desfile de testigos en el marco del proceso judicial.