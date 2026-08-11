Percance en el inicio del juicio contra el hombre que mató al volante y volvió a manejar a pesar de tenerlo prohibido

El juicio contra Antonio Ceferino Silva , el hombre que fue condenado por la muerte de un motociclista y luego fue filmado nuevamente conduciendo pese a tenerlo prohibido, no comenzó este martes por una particularidad judicial : el juez designado para juzgarlo era el mismo que lo había condenado anteriormente.

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El magistrado Sergio López Martí decidió apartarse del proceso al considerar que su intervención previa podía afectar su imparcialidad y hasta su propia valoración moral al momento de juzgar el nuevo hecho.

La decisión fue tomada antes del inicio del debate y fue comprendida tanto por el fiscal José Plaza como por la defensora Filomena Noriega . Como consecuencia, el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta que la Oficina Judicial Penal sortee un nuevo juez .

Silva debía responder por quebrantamiento de pena , es decir, por presuntamente incumplir una prohibición impuesta por una sentencia judicial. En su caso, se trata de la inhabilitación para conducir durante ocho años que recibió tras ser condenado por la muerte de Nicolás Humberto Jofré.

La acusación sostiene que el 20 de diciembre de 2025 , menos de un año después de aquella condena, Silva fue visto circulando en una motocicleta. La hermana de Jofré lo reconoció y lo fotografió y filmó mientras manejaba , registros que luego fueron incorporados a la investigación.

El antecedente que dio origen a la inhabilitación ocurrió el 8 de febrero de 2025, cuando Silva conducía un Renault 12 con 1,04 gramos de alcohol en sangre y chocó contra Jofré, quien murió tres días después como consecuencia de las heridas.

En junio de 2025, Silva admitió su responsabilidad mediante un juicio abreviado y recibió 3 años de prisión condicional y 8 años de inhabilitación para conducir.

Ahora, deberá esperar la designación de un nuevo magistrado para enfrentar el juicio por haber presuntamente incumplido aquella condena. La Fiscalía sostiene que, si es declarado culpable, podría enfrentar una pena de cumplimiento efectivo.