    • 12 de agosto de 2026 - 17:06

    Lo condenaron al igual que a su padre y a su hermano por una guerra sin cuartel entre familias en Chimbas

    El joven tiene 18 años y deberá cumplir una condena de cuatro años de cárcel por reincidente. Estará preso en su casa por un tiempo hasta que se recupere de una enfermedad psiquiátrica agravada por las adicciones.

    image
    Por Germán González

    Este miércoles la Justicia de San Juan imputó y condenó a Tiago Maximiliano Páez Verón, de 18 años, a la pena de un año de prisión efectiva por el delito de amenazas simples agravadas por el uso de arma de fuego. Y le revocó una condena anterior de tres años de prisión condicional por el delito de robo, unificando una pena total de cuatro años de cárcel.

    Leé además

    un padre confeso que mato a su hijo de 12 anos

    Un padre confesó que mató a su hijo de 12 años
    juicio a pity alvarez: mate a un chabon, la confesion del musico a su ex suegro tras el crimen

    Juicio a "Pity" Álvarez: "Maté a un chabón", la confesión del músico a su ex suegro tras el crimen

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La misma debería ser cumplida en el Servicio Penitenciario Provincial, pero a raíz de una presentación que hizo el abogado defensor, Gustavo de La Fuente, el joven Páez estará con prisión domiciliaria, al menos por un tiempo.

    De La Fuente trajo ante un juez un parte médico psiquiátrico agravado por el consumo de drogas, que presenta el acusado. El mismo resalta que el tratamiento para darle el alta no puede ser llevado a cabo en contexto de encierro, por lo que el juez de garantías, Matías Parrón, ordenó que la prisión preventiva, hasta que la pena quede firme, y parte de la condena, Páez la cumpla de manera domiciliaria con la colocación de un dispositivo electrónico y rondas policiales de la comisaría mas cercana a la casa del imputado.

    La decisión no es hasta cumplir la sentencia, sino hasta que el condenado reciba el alta. Para controlar esto, el juez dispuso un seguimiento mensual por parte del personal médico de la Oficina de Medidas Alternativas.

    Páez era buscado por una amenaza con arma de fuego qué recibió un joven de Alan Rodríguez Marcoleta y por la balacera que sufrió un remisero con el mismo apellido y hermano de la primera víctima, Alejandro.

    Por este último hecho, el papá de Tiago, Carlos Maximiliano Páez, y el hermano, Azarías Arón, recibieron condenas de casi tres y dos años de prisión condicional.

    Si bien Tiago era buscado por este hecho, la fiscal Daniela Pringles no pudo ubicarlo en la escena del hecho con la recolección de las pruebas, pero si pudo probar la amenaza a un hermano de la víctima, lo que derivó en la reciente condena.

    Los Páez y los Rodríguez Marcoleta tienen una pelea de vieja data en Villa El Salvador, en Chimbas. Es una guerra sin cuartel pues tras el ataque al remisero, hubo una respuesta en venganza por parte de los Rodríguez Marcoleta a la casa de los Páez que implicó una balacera y un incendio provocado con bomba molotov.

    Tras este hecho la Policía realizó allanamientos que trajo como resultado el secuestro de cinco armas de fuego y la detención de cuatro jóvenes. La venganza de los Rodríguez Marcoleta derivó en una nueva causa y con nuevos imputados.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    con suma de nuevos hechos, comienza el juicio abreviado contra los duenos de branka motors por la megaestafa de $524 millones

    Con suma de nuevos hechos, comienza el juicio abreviado contra los dueños de Branka Motors por la megaestafa de $524 millones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    misterio en santiago del estero: hallaron una avioneta abandonada y creen que los pilotos fueron rescatados en helicoptero

    Misterio en Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y creen que los pilotos fueron rescatados en helicóptero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Rivales: Leonardo Fabio Algañaraz Vs. Carlos Maximiliano Páez.

    Rivales y a punto de irse a las piñas: se cruzaron en Tribunales tras una guerra de familias en Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Secuestraron casi 500 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas.

    Golpe al narcotráfico: secuestraron casi 500 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas

    Por Redacción Diario de Cuyo