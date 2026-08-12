Rivales y a punto de irse a las piñas: se cruzaron en Tribunales tras una guerra de familias en Chimbas

La disputa entre dos familias de Chimbas , que ya derivó en balaceras, ataques e incendios, tuvo un cruce, aunque esta vez en un escenario inesperado: los pasillos de Tribunales .

Lo condenaron al igual que a su padre y a su hermano por una guerra sin cuartel entre familias en Chimbas

Mundial de Hockey 2026: Los Leones y Las Leonas ya conocen su camino y rivales en el certamen internacional

Los protagonistas del tenso encuentro fueron Leonardo Fabio Algañaraz y Carlos Maximiliano Páez , dos hombres enfrentados por causas judiciales vinculadas con la violenta pelea familiar.

Según fuentes judiciales, ambos coincidieron mientras realizaban diferentes trámites y, apenas se vieron, comenzaron los insultos y provocaciones . La situación fue subiendo de tono y estuvo cerca de terminar en una pelea a golpes, pero la guardia policial del Palacio de Tribunales intervino y logró separarlos antes de que la situación pasara a mayores.

El enfrentamiento tiene como trasfondo una serie de hechos violentos que comenzaron con el ataque a un remisero , identificado como Alejandro Ismael Rodríguez Marcoletta, ocurrido el 9 de julio pasado. Por ese episodio, integrantes de la familia Páez fueron condenados.

En ese contexto, la Justicia sostiene que el ataque posterior contra la casa de los Páez fue una venganza por el baleo del remisero . Algañaraz es uno de los jóvenes imputados por ese hecho, ocurrido aproximadamente una hora y media después del ataque al conductor.

En aquella causa, Algañaraz fue acusado junto con Thiago Alexis Bajinay, Facundo Agustín Marcoletta y Alexis Ezequiel Castro por delitos como incendio, daños, amenazas y portación de armas de fuego. La acusación sostiene que un grupo numeroso llegó hasta la vivienda de los Páez, donde hubo disparos, daños y finalmente un incendio.

Del otro lado, Carlos Maximiliano Páez fue condenado por el ataque al remisero, al igual que uno de sus hijos. Otro de sus hijos permanecía detenido por el mismo hecho luego de haber sido capturado recientemente.

Así, el cruce en Tribunales expuso nuevamente la fuerte tensión entre ambas familias, en una disputa que ya dejó ataques armados, incendios y varias personas sometidas a procesos judiciales.