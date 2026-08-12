Tragedia aérea en Valle Fértil: la Justicia Federal ya tiene una primera hipótesis del accidente que terminó con la vida de 7 personas

A casi dos semanas del desplome del helicóptero Bell 412 en las sierras de Valle Fértil —hecho que conmocionó a la provincia y enlutó a las fuerzas de seguridad—, la Justicia Federal avanza en la reconstrucción de los últimos segundos de vuelo. Aunque el informe oficial de la Junta de Seguridad de Transporte (JST) sigue siendo la pieza fundamental para cerrar el expediente, una primera hipótesis ya gana terreno en los tribunales federales de San Juan.

Fuentes estrechamente ligadas a la causa revelaron al sitio 0264 Noticias que el siniestro se habría desencadenado durante una maniobra para intentar cruzar la cadena montañosa con destino a la Villa San Agustín . Según los primeros peritajes de campo y el testimonio de rescatistas que accedieron a la zona, el helicóptero habría impactado de forma inicial contra una formación geológica , lo que provocó el desprendimiento de la cola.

Este primer golpe habría sido determinante: al perder la estabilidad y el control de la aeronave, el helicóptero chocó contra una segunda formación, iniciando un ciclo de caídas y rodamientos contra el terreno que terminó con el fatal desenlace.

La dispersión de los restos del aparato refuerza esta teoría. Los expertos observaron que la cola y el rotor de cola se encontraron en un sector, mientras que el rotor principal y el motor fueron hallados en otro punto, quedando el fuselaje, donde viajaban los tripulantes, en una zona distinta.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si las condiciones meteorológicas fueron el factor disparador. La hipótesis que manejan en el Juzgado Federal es que el piloto, Matías Valenzuela —un profesional de reconocida trayectoria—, se habría enfrentado a un “techo bajo”, con presencia de neblina y nubes bajas en la zona del Parque Ischigualasto.

Ante este panorama, se presume que Valenzuela intentó buscar un paso de menor altura, volando a escasos metros del suelo (entre 3 y 5 metros). En ese contexto, los investigadores analizan si el piloto intentaba realizar un aterrizaje de emergencia o si simplemente buscaba una ventana de visibilidad para continuar su ruta hacia el operativo de capacitación contra incendios forestales en el que participaba junto a funcionarios y brigadistas.

La clave en la "caja negra"

El dispositivo de registro de vuelo ya se encuentra en manos de los peritos de la JST. De este aparato —que registra parámetros técnicos y el comportamiento del helicóptero— se espera obtener la reconstrucción detallada de las maniobras.

Si bien las fuentes consultadas subrayaron que, por la lejanía y la accidentada geografía del lugar, es poco probable que haya existido contacto radial con torres de control, la “caja negra” también guarda las grabaciones de los micrófonos de casco. Estos audios serán determinantes para conocer los últimos diálogos entre la tripulación y entender el estado de situación dentro de la cabina antes del impacto.

El contexto del viaje

El accidente ocurrió el pasado 29 de julio, alrededor de las 10.26. La aeronave era parte de un convenio entre la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego y la provincia, operada por la firma cordobesa Jasfly.

En el siniestro fallecieron el piloto Matías Valenzuela; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe y subjefe de Bomberos, Rubén Castro y Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia, y los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Desde la Justicia recalcaron que, a pesar de la solidez de esta hipótesis inicial, la confirmación oficial dependerá exclusivamente de las pericias finales, que permitirán determinar con precisión si el siniestro fue producto de un error humano, una falla mecánica o, como todo apunta, una consecuencia directa de las adversas condiciones climáticas.