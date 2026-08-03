    • 3 de agosto de 2026 - 22:25

    Héroe hasta el final: el salvataje que marcó los últimos días del director de Protección Civil

    Los días pasan y se siguen conociendo historias de los protagonistas de la tragedia aérea más grande de la provincia.

    Eugenio Robles, de 67 años, contó el último acto heroico de Heredia.

    Eugenio Robles, de 67 años, contó el último acto heroico de Heredia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las ultimas horas un medio nacional difundió una historia que involucra al Carlos Heredia quien era Director de Defensa Civil en la provincia.

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    Directora del proyecto, Dra. Paula Mateos, y la vicedirectora, Dra. Silvina Nassif, junto al responsable de Higiene y Seguridad de la FFHA, Sergio Ginbert, el titular de Higiene y Seguridad de la UNSJ, Patricio Bustos, el Instituto Volponi y el sismólogo Dr. Sebastián Correa Otto.

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    Catorce días antes de la tragedia que enlutó a la provincia, Heredia protagonizó un acto heroico que quedó grabado para siempre en la memoria de una familia sanjuanina. Todo ocurrió durante la madrugada, cuando un voraz incendio desatado en un horno comenzó a amenazar el techo de madera de una vivienda ubicada en Villa del Carril.

    Ante la desesperación, Eugenio Robles (67) y su familia recibieron la asistencia inmediata de Heredia, quien de manera desinteresada y vistiendo ropa de civil se apersonó en el lugar. Con notable rapidez y serenidad, el funcionario logró sacar sanas y salvas a las personas del interior, coordinó el trabajo de los bomberos y solicitó una ambulancia de urgencia para asistir a la esposa y a la hija de Robles, que presentaban signos de intoxicación por los gases.

    “Este hombre nos salvó la vida”, expresó con profunda gratitud Eugenio Robles al recordar los dramáticos momentos vividos aquella madrugada.

    "Estoy acá para esto": la marca de una vocación inquebrantable

    Una vez que la situación estuvo controlada y el peligro había pasado, Robles se acercó a Heredia para preguntarle los motivos de su presencia a altas horas de la madrugada y fuera de su horario laboral formal.

    La respuesta sintetizó el espíritu y el compromiso de quien dedicó su vida a cuidar a los demás:

    “Estoy acá para esto. A la hora que sea, me va a ver aquí, allá, me va a ver en todos lados”, le respondió con total naturalidad antes de retirarse del lugar.

    El dolor de la familia y un legado imborrable

    Dos semanas después de aquel episodio, la hija de Eugenio reconoció en los noticieros el rostro del hombre que había evitado una tragedia en su propia casa. La noticia del fallecimiento de Heredia en el accidente de helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto generó un profundo impacto y dolor en la familia Robles.

    “A su familia quiero decirles que se sientan orgullosos”, concluyó emocionado Eugenio, destacando la calidad humana, la valentía y el incansable compromiso que Carlos Heredia demostró con la comunidad sanjuanina hasta sus últimos días.

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