Allanamientos en Caucete: detuvieron a dos hombres y secuestraron droga, bicicletas y una réplica de arma

La Brigada de Investigaciones Este realizó tres procedimientos en el Barrio Marayes, en Caucete, e incautó varios elementos.

Compartir







Tres allanamientos realizados por la Brigada de Investigaciones Este en el Barrio Marayes terminaron con dos hombres detenidos y el secuestro de droga, herramientas, bicicletas y otros elementos cuya procedencia es investigada. Además, los efectivos encontraron una réplica de arma de fuego junto a dos cartuchos calibre 38.

Uno de los procedimientos permitió detener a Torres, de 27 años, en cuya vivienda los investigadores secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular marca Samsung.

En otro de los domicilios allanados, los efectivos encontraron 268 gramos de marihuana y 5 gramos de cocaína. En ese mismo lugar se incautó una importante cantidad de elementos que ahora son sometidos a investigación para determinar su procedencia.

Entre los objetos secuestrados había cinco bicicletas de distintos rodados y colores, una máquina hormigonera, un rotomartillo, dos reflectores, una amoladora, un taladro y una cámara de seguridad. También se encontraron equipos de sonido, una soldadora y otras herramientas.

Durante el procedimiento, además, los policías hallaron una réplica de arma de fuego tipo revólver, con pistolera, junto a dos cartuchos calibre 38. En ese domicilio fue arrestado Sánchez, de 26 años.