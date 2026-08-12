    • 12 de agosto de 2026 - 12:00

    Allanamientos en Caucete: detuvieron a dos hombres y secuestraron droga, bicicletas y una réplica de arma

    La Brigada de Investigaciones Este realizó tres procedimientos en el Barrio Marayes, en Caucete, e incautó varios elementos.

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    Tres allanamientos realizados por la Brigada de Investigaciones Este en el Barrio Marayes terminaron con dos hombres detenidos y el secuestro de droga, herramientas, bicicletas y otros elementos cuya procedencia es investigada. Además, los efectivos encontraron una réplica de arma de fuego junto a dos cartuchos calibre 38.

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    Uno de los procedimientos permitió detener a Torres, de 27 años, en cuya vivienda los investigadores secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular marca Samsung.

    En otro de los domicilios allanados, los efectivos encontraron 268 gramos de marihuana y 5 gramos de cocaína. En ese mismo lugar se incautó una importante cantidad de elementos que ahora son sometidos a investigación para determinar su procedencia.

    Entre los objetos secuestrados había cinco bicicletas de distintos rodados y colores, una máquina hormigonera, un rotomartillo, dos reflectores, una amoladora, un taladro y una cámara de seguridad. También se encontraron equipos de sonido, una soldadora y otras herramientas.

    Durante el procedimiento, además, los policías hallaron una réplica de arma de fuego tipo revólver, con pistolera, junto a dos cartuchos calibre 38. En ese domicilio fue arrestado Sánchez, de 26 años.

    Los procedimientos fueron realizados en el marco de una investigación y, según se informó, parte de los bienes fueron incautados en aplicación del artículo 239 de la Ley 1851-O, mientras se intenta establecer su origen.

    Los dos hombres quedaron a disposición de la UFI Genérica, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y la procedencia de los elementos secuestrados.

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