Caucete: le apuntó con un arma de juguete a un joven y le robó el celular

Un joven de 23 años fue detenido este sábado en Caucete , acusado de protagonizar un robo en el Barrio Pie de Palo. Según la denuncia, habría utilizado un arma de juguete para amenazar a un joven de 18 años y quitarle su teléfono celular .

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El hecho ocurrió alrededor de las 2:46 , en inmediaciones de un lugar donde funciona un juego de pool. De acuerdo con la información policial, el sospechoso, identificado como Calivar , se presentó en el lugar y apuntó a la víctima con el arma de juguete. Luego le arrebató de las manos un Samsung Galaxy A50 azul y escapó.

La víctima salió detrás del sospechoso, quien ingresó a una vivienda. Sin embargo, poco después volvió a salir y, siempre según la denuncia, golpeó al joven y nuevamente lo apuntó con el arma de juguete .

Ante la situación, el damnificado se retiró del lugar y llamó al 911 .

Con las características aportadas por la víctima, efectivos de la Comisaría 37ª llegaron a la zona y localizaron al sospechoso sentado en un gabinete.

Al advertir la presencia policial, Calivar salió corriendo por los fondos de las viviendas. Los uniformados iniciaron una persecución y lograron alcanzarlo a pocos metros, donde finalmente fue aprehendido.

GENTILEZA

Durante el rastrillaje realizado sobre el recorrido que habría utilizado para escapar, los policías encontraron y secuestraron una billetera perteneciente al aprehendido y el arma de juguete que habría utilizado durante el robo.

La investigación quedó en manos de la UFI Flagrancia, el organismo judicial que interviene en delitos en los que el sospechoso es detenido durante el hecho o inmediatamente después. La causa fue caratulada provisoriamente como “Robo Arrebato”.