Grooming en San Juan: menores 8 a 12 años, los más vulnerables, y advierten que el agresor "puede ser cualquier persona"

El crecimiento del grooming en San Juan ya dejó de ser una tendencia para convertirse en una preocupación concreta. En lo que va de 2026, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas ya contabiliza 93 denuncias, una cifra que supera la totalidad de los casos registrados durante todo 2025. Detrás de ese aumento aparecen dos factores que encienden las alarmas: el acceso cada vez más temprano de los niños a dispositivos con conexión a internet y la falsa creencia de que los agresores responden a un perfil fácilmente identificable.

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Así lo explicó a DIARIO DE CUYO el coordinador de la UFI, Pablo Martín, quien sostuvo que las edades más expuestas se ubican entre los 8 y los 12 años, una etapa en la que los chicos comienzan a interactuar con plataformas de juegos y redes sociales sin contar todavía con las herramientas necesarias para detectar situaciones de riesgo.

Martín explicó que hoy muchos chicos acceden a celulares, tablets o computadoras desde edades muy tempranas y pasan buena parte de su tiempo en videojuegos con chats integrados, donde los delincuentes encuentran una puerta de entrada. "A partir de los 7 u 8 años ya tienen acceso a dispositivos. Muchos juegos tienen chats y es a través de esas plataformas donde el groomer puede contactar a un niño", señaló.

El funcionario remarcó que internet modificó por completo la forma en que estos delincuentes actúan. "Antes, para cometer un delito sexual contra un menor había que estar cara a cara. Hoy, detrás de una computadora se puede contactar a cualquier niño en cualquier lugar del mundo", advirtió.

Para el coordinador de la UFI, la franja más vulnerable es la comprendida entre los 8 y los 12 años. Según explicó, los chicos de esas edades todavía conservan una fuerte dosis de inocencia y, en algunos casos, comienzan a atravesar el despertar sexual, circunstancias que pueden ser aprovechadas por quienes buscan manipularlos.

"Un juego o una conversación puede empezar a tomar otros tintes y ellos no tienen las herramientas para poner un freno como sí podría hacerlo un adolescente de 16 o 17 años", indicó.

El perfil del groomer, donde el delincuente puede ser cualquier persona

Uno de los mensajes que busca transmitir la Justicia es que no existe un perfil único del agresor. Martín aseguró que las investigaciones muestran una realidad muy distinta a la que suele instalarse en el imaginario social.

"Un groomer puede ser cualquier persona. Hemos tenido personas muy estudiadas, con trabajos estables, y otras que no. Cualquiera detrás de un dispositivo puede serlo", afirmó.

Esa característica, sumada al anonimato que ofrece internet, hace que este tipo de delitos encuentre un escenario propicio para seguir creciendo.

Aunque el Ministerio Público Fiscal trabaja junto al Ministerio de Educación en programas de concientización, Martín insistió en que el principal rol preventivo sigue estando dentro de las familias. "No podemos delegar en la escuela toda la educación y la contención. La primera responsabilidad está en la casa", sostuvo.

En ese sentido, recomendó que madres, padres y adultos responsables acompañen el crecimiento digital de los menores, conozcan las plataformas que utilizan, conversen sobre los riesgos y mantengan cierto control sobre el uso de los dispositivos. "Así como antes les decíamos que no hablaran con extraños en una plaza, hoy esos extraños pueden contactarlos a través de un teléfono o una computadora", ejemplificó.

Un delito que muchas veces es la puerta de entrada a otros

Según detalló Martín, en muchas investigaciones el verdadero objetivo es obtener imágenes o videos íntimos para alimentar el mercado ilegal de material de abuso sexual infantil.

"Hoy detrás del grooming hay una industria muy grande vinculada al tráfico y la producción de material de abuso sexual. Muchas veces buscan ese contenido para venderlo o compartirlo en foros", advirtió.

Cuando eso ocurre, la investigación incorpora delitos con penas mucho más graves, como la producción, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil.

Además, Martín señaló que, cuando los responsables son identificados en otras provincias, la UFI trabaja junto a las jurisdicciones correspondientes para realizar allanamientos, secuestrar evidencia y concretar detenciones, para evitar que el delincuente siga vulnerando la integridad de menores de edad.