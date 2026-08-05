Grooming: los mitos que ponen en riesgo a los menores y que buscan derribar con charlas en San Juan

Las redes sociales y las plataformas digitales forman parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ese universo también expone a riesgos que muchas veces pasan inadvertidos. Con el objetivo de fortalecer la prevención, el Ministerio Público Fiscal en conjunto con el Ministerio de Educación lanzaron el Programa Integral de Prevención contra el Grooming. En ese contexto, durante este miércoles especialistas del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) brindarán charlas destinadas a estudiantes, donde abordarán desde la construcción de la ciudadanía digital hasta el grooming.

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El capacitador de OCEDIC e integrante del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Javier Vellido, explicó a DIARIO DE CUYO que el propósito de los encuentros es brindar herramientas concretas para que los adolescentes puedan reconocer situaciones de riesgo y tomar decisiones seguras en los entornos digitales. "La idea es arrancar con todo lo que es la construcción de la ciudadanía digital, la huella digital y concientizar a los chicos sobre cuáles son sus derechos y obligaciones en estos entornos" , señaló.

Las disertaciones destinadas a alumnos sanjuaninos abarcarán ciberbullying, una problemática que, según explicó Vellido, dejó de limitarse al horario escolar y hoy acompaña a las víctimas las 24 horas del día debido a la tecnología.

El especialista remarcó que muchas conductas que antes eran consideradas simples bromas pueden tener consecuencias profundas cuando afectan la identidad y la integridad de otra persona. A partir de ese punto, las charlas se centrarán en el grooming, delito que consiste en el contacto de una persona adulta con un menor de edad mediante medios digitales con fines de cometer delitos contra la integridad sexual.

"Queremos que los chicos sepan cuáles son las herramientas que tienen y cuáles son los mitos alrededor de este delito. Es importante transmitir un mensaje claro y sencillo para que puedan tomar buenas decisiones" , sostuvo.

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Uno de los ejes centrales será desmontar algunas ideas instaladas sobre el grooming que, según Vellido, pueden generar una falsa sensación de seguridad.

El capacitador explicó que habitualmente este delito se representa con la imagen de una persona encapuchada que suplanta la identidad de un adolescente. Sin embargo, aclaró que esa situación no siempre ocurre. "Muchas veces el adulto no oculta quién es. Puede ser un docente, un profesor o cualquier persona conocida por el chico. No es un requisito que exista una suplantación de identidad", afirmó.

Precisó que lo que configura el delito es que un mayor de edad utilice una comunicación electrónica para contactar a un menor con el objetivo de dañarlo sexualmente, independientemente de si la víctima ya conocía o no a esa persona. Por eso, insistió en que uno de los mensajes más importantes será que el peligro también puede provenir de alguien con quien el adolescente ya tenga confianza o empatía.

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Adaptar los contenidos al lenguaje de los jóvenes es fundamental para poder llegar a todos por igual. En ese sentido, el especialista explicó que las charlas dejan de lado el enfoque jurídico y los tecnicismos para priorizar ejemplos cotidianos y situaciones con las que los estudiantes puedan identificarse.

"De nada sirve explicarles qué dice el artículo 131 del Código Penal si no lo van a entender. La idea es llegar a su lenguaje, a su día a día, para concientizarlos sobre sus derechos, sus obligaciones y los riesgos que implican sus propias decisiones", indicó.

El especialista aseguró que este tipo de charlas muestran resultados en lo inmediato. Según contó, una vez finalizados los encuentros son los propios estudiantes quienes se acercan para comentar situaciones que lograron identificar gracias a la información recibida.

No obstante, reconoció que las actividades presenciales tienen un alcance limitado, por lo que consideró fundamental complementar la prevención mediante videos, aplicaciones y contenidos digitales que permitan llegar a una mayor cantidad de jóvenes, acciones que son las que contempla Educación y el Ministerio Público Fiscal en el programa que presentaron este miércoles.