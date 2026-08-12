Imputaron al "Pelado" y al "Chiquito" por una gresca que terminó con un hombre con el pulmón perforado

Una gresca vecinal terminó con un hombre de 37 años internado y con un pulmón perforado y ahora tres personas quedaron vinculadas formalmente a la causa. Este miércoles, la Justicia imputó a Valeria del Milagro Algañaraz, Daniel Sebastián Molina, alias “El Pelado”, y Emanuel Antonio Algañaraz, alias “El Chiquito” , por el delito de lesiones leves en riña, como coautores.

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La acusación es provisoria, ya que la Fiscalía espera un nuevo parte médico sobre la evolución de la víctima. Si bien el hombre recibió el alta, quedó con consecuencias importantes y bajo supervisión médica, por lo que el delito podría ser recalificado como lesiones graves, una figura que contempla penas mayores cuando las heridas generan consecuencias relevantes o una afectación prolongada de la salud.

El hecho ocurrió el 2 de agosto, cerca de las 7, en el interior del Barrio La Estación, en Rawson. Según la investigación, todo comenzó con una discusión vecinal que terminó con varias personas atacando al hombre con armas blancas tipo faja y caños de hierro.

La víctima sufrió una perforación en uno de sus pulmones y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó al shock room y fue sometida a una intervención quirúrgica.

En el marco de la investigación, personal de la UFI Genérica realizó allanamientos en Rawson y Rivadavia. En Barrio La Estación fue detenido Molina, de 32 años. Los investigadores secuestraron su teléfono celular, un arma blanca tipo faja y un caño metálico de unos 40 centímetros, elementos que serán sometidos a pericias.

En Barrio Nuevo Cuyo, Rivadavia, fueron detenidos Algañaraz y la mujer de apellido Argañaraz. También les secuestraron sus teléfonos celulares.

El juez Roberto Montilla dispuso que Valeria del Milagro Algañaraz recuperara la libertad, mientras que Molina y Emanuel Algañaraz deberán cumplir un mes de prisión domiciliaria.

La investigación está a cargo de la fiscal Daniela Pringles, junto a los ayudantes fiscales Paula Amarfil y Rodrigo Herrera. Los tres imputados fueron asistidos por el defensor oficial Marcelo Salinas Weber.

La causa todavía no está cerrada: ya hay un cuarto imputado y resta localizar a un prófugo relacionado con el violento episodio.