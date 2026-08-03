Un padre confesó que mató a su hijo de 12 años

El cuerpo del menor fue hallado en una vivienda con lesiones compatibles con una violenta agresión.

Un hombre de 41 años fue detenido este sábado luego de confesar el asesinato de su hijo de 12 años en una vivienda de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. El hecho es investigado por la Justicia como un homicidio.

El episodio ocurrió alrededor de las 11.40 en una casa ubicada sobre la calle Río Negro al 1800. Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre el fallecimiento de una persona.

Al arribar, los efectivos fueron recibidos por la propietaria del inmueble, una mujer de 80 años, quien permitió el ingreso a la vivienda situada en el fondo del terreno, donde residía su hijo. En el interior encontraron el cuerpo del niño, de 12 años, recostado sobre una cama.Minutos después, una ambulancia del SAME confirmó el fallecimiento del menor.

De acuerdo con la investigación, el padre del niño se presentó posteriormente en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora, donde admitió haber cometido el crimen. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 17, quedó inmediatamente detenido.

Durante las primeras pericias, el médico de la Policía constató que el cuerpo presentaba un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un edema en el lado derecho del rostro, lesiones que serán analizadas en la autopsia para establecer la causa precisa de la muerte.