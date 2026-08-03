Atropelló, mató y huyó en la Circunvalación: imputaron al automovilista y lo dejaron preso en una comisaría

Se trata de Mauricio Alberto Bisutti Bragagnolo. En el accidente perdió la vida Ricardo Rodríguez, de 57 años.

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Este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización en la causa judicial que investiga el trágico deceso de Ricardo Rodríguez, el motociclista de 57 años que fue embestido durante la madrugada del pasado lunes en la Avenida de Circunvalación, entre Avenida Ignacio de la Roza y calle Nuche.

En el banquillo de los acusados se sentó Mauricio Alberto Bisutti Bragagnolo, que quedó imputado tras haber huido de la escena sin prestar auxilio a la víctima. Además, la Justicia le dictó medidas especiales en el marco del proceso.

Este lunes el fiscal Iván Grassi solicitó que se agrave la imputación a Bisutti, quien había quedado procesado, pero por lesiones culposas. A raíz del deceso de la victima, el titular de la UFI Delitos Especiales pidió a la jueza Mónica Lucero que cambie la calificación a homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y por darse a la fuga. También que extienda la prisión preventiva por un mes más y un tiempo de investigación de ocho meses.

Bisutti quedará alojado en Comisaría 28va y una vez que recupere la libertad no podrá conducir debido a que Grassi solicitó que se le retenga la licencia por el mismo tiempo que dure la instrucción.

El desenlace fatal se produjo días despúes del accidente, luego de que Rodríguez permaneciera internado durante varios días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Dr. Guillermo Rawson.