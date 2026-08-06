La fiscalía rechazó el pedido de la defensa de Pity Álvarez y exigió iniciar el juicio el 10 de agosto

El fiscal Sandro Abraldes sostuvo que el proceso oral es el ámbito adecuado para garantizar el derecho de defensa y resolver las acusaciones por el homicidio de Cristian Díaz y privación ilegítima de la libertad.

La fiscalía se opuso a la solicitud presentada por la defensa de Cristian “Pity” Álvarez para suspender el juicio oral en su contra y ratificó que las audiencias deben comenzar el próximo lunes 10 de agosto. El músico afrontará el debate oral por el homicidio de Cristian Díaz, registrado en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, además de una causa paralela por privación ilegítima de la libertad.

A través de un dictamen firmado por el fiscal Sandro Abraldes, el Ministerio Público rechazó la pretensión de los abogados defensores, quienes buscaban dejar sin efecto las 11 jornadas fijadas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 para agosto y septiembre. La defensa argumentó que existían recursos pendientes de resolución invocando el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación; sin embargo, la fiscalía desestimó el planteo al considerar que el juicio oral constituye el marco adecuado para asegurar el ejercicio pleno de la defensa y saldar las controversias del expediente.

El proceso contra Álvarez contempla la acusación por el crimen de Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018. Según la reconstrucción judicial, tras una discusión en la vía pública, el cantante le disparó a la víctima en la cabeza con un arma de fuego y efectuó tres disparos adicionales una vez que se encontraba en el suelo, provocándole la muerte por lesiones cefálicas y hemorragia interna. En forma conjunta, se juzgará un episodio de noviembre de 2016 en el que se le imputa haber retenido mediante violencia y amenazas a su entonces representante y a una amiga.