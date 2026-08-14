Nuevos videos de Jésica Cirio reavivan el escándalo con Insaurralde: dólares, lujos y una mansión bajo sospecha

La causa que investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero volvió a quedar en el centro de la escena. Una nueva serie de videos y fotografías muestra cómo era por dentro la mansión que compartieron en Fincas de San Vicente y abre un nuevo interrogante: ¿qué pasó con los bienes que aparecen en esas grabaciones antes del allanamiento realizado el 24 de octubre de 2023?

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Jésica Cirio pidió que los videos con fajos de dólares no sean usados como prueba en su contra

El material fue aportado por la Fundación Apolo y está compuesto por nueve videos y dos fotografías. Según la presentación de los denunciantes, las imágenes podrían servir para comparar el estado de la propiedad antes y después de la intervención judicial y determinar si hubo objetos que fueron retirados. Esa hipótesis deberá ser comprobada mediante las pericias correspondientes: hasta ahora, que la casa haya sido “limpiada” es una sospecha de los denunciantes y no una conclusión judicial firme.

Las nuevas secuencias permiten recorrer diferentes espacios de la enorme vivienda. Parte del material vuelve sobre el vestidor que ya había generado polémica meses atrás, cuando se conocieron videos en los que se observaban numerosos fajos de dólares distribuidos en cajones, bolsas, estantes y valijas .

Pero esta vez las imágenes van mucho más allá del dinero. En distintos ambientes aparecen una mesa de billar, tres flippers, seis máquinas de gimnasio, pesas, prendas, perfumes y accesorios de lujo . También se observa un amplio vestidor con más de 30 pares de zapatillas y numerosos zapatos, además de un espacio destinado al maquillaje.

El recorrido también expone otros detalles de la propiedad: un gran living con pantalla gigante y una mesa para 12 personas, habitaciones para invitados, sectores destinados a juegos y distintas cámaras de videovigilancia. En algunos registros posteriores, según la presentación de los denunciantes, parte de esos elementos ya no estaría en el lugar.

NUEVOS VIDEOS DE LA MANSIÓN DE JÉSICA CIRIO Y MARTÍN INSAURRALDE



La causa judicial sumó importantes pruebas: una serie de videos inéditos que muestran el interior de la lujosa propiedad de San Vicente.



Según las imágenes, se observa el estado completo de la mansión… pic.twitter.com/fvDwZyW6IC — Canal C Córdoba (@canalccordoba) August 14, 2026

Las nuevas secuencias muestran diferentes ambientes de la propiedad de San Vicente y objetos que ahora serán analizados en el marco de la investigación. Vídeo vía X (@canalccordoba)

NUEVOS VIDEOS REVELAN QUE LA MANSIÓN DE INSAURRALDE FUE “LIMPIADA” ANTES DEL ALLANAMIENTO



Nueve videos y dos fotografías de Jesica Cirio aportaron nuevos elementos a la investigación sobre Martín Insaurralde y refuerzan la hipótesis de que su mansión de San Vicente fue… pic.twitter.com/n9puUXwYaz — Clarín (@clarincom) August 14, 2026

Las imágenes revelan que la mansión de Insaurralde fue "limpiada" antes del allanamiento". Vídeo vía X (@clarincom)

Uno de los puntos que más llamó la atención está relacionado justamente con las cámaras de seguridad. Las fotografías muestran cables cortados y equipos de videovigilancia que, según los denunciantes, posteriormente no fueron encontrados. También se analiza una diferencia en la grifería de uno de los baños: las grabaciones exhibirían instalaciones de alta gama que no coincidirían con las encontradas durante una inspección posterior.

Otro dato que puede resultar relevante son los metadatos de los archivos. Seis de los videos conservan como fecha de creación el 19 de abril de 2023, mientras que una fotografía figura fechada el 23 de mayo de ese año. Otros dos archivos aparecen fechados en diciembre de 2025. Los investigadores deberán determinar la autenticidad de esos registros, los dispositivos con los que fueron realizados y si existieron modificaciones posteriores.

Las fechas de abril y mayo no son menores: corresponden al período en el que se profundizaba la separación entre Cirio e Insaurralde. La modelo había señalado que su abogado le había recomendado documentar distintos aspectos patrimoniales ante un eventual conflicto judicial por el divorcio.

Del Yategate a los videos con dólares

La investigación se originó en septiembre de 2023, después de que se difundieran imágenes de Insaurralde, entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, durante un viaje por el Mediterráneo junto a Sofía Clerici, a bordo del yate El Bandido. El escándalo, conocido como Yategate, provocó su renuncia al cargo y derivó en denuncias que pusieron bajo análisis su patrimonio.

La causa volvió a tomar fuerza en junio de este año con la aparición de siete grabaciones atribuidas a 2023. Allí se veía a Cirio recorriendo un vestidor mientras aparecían fajos de dólares guardados en distintos lugares. Esa difusión derivó en allanamientos e inspecciones para intentar establecer con precisión dónde habían sido filmadas las imágenes.

Los millones de Jessica Cirio y Martín Insaurralde. pic.twitter.com/y3ldXfCmty — Eduardo Feinmann (@edufeiok) June 20, 2026

Los primeros videos, difundidos en junio, mostraron a Jésica Cirio recorriendo un vestidor donde podían verse fajos de dólares guardados en distintos sectores.

En uno de los procedimientos, los investigadores determinaron preliminarmente que el vestidor de una propiedad de Nordelta que Cirio había compartido con su exmarido Elías Piccirillo no coincidía con el de los videos. Posteriormente también se realizaron inspecciones en otras propiedades, incluida la residencia de San Vicente.

Cirio, por su parte, cuestionó la forma en que aquellos archivos llegaron a manos de terceros. Denunció que sus soportes audiovisuales habían sido vulnerados sin autorización, afirmó que era víctima de extorsiones y planteó la existencia de posibles manipulaciones digitales en algunas secuencias. Además, sostuvo públicamente que sus ingresos fueron declarados ante los organismos fiscales.

La Justicia resolvió posteriormente que los videos continuaran como prueba dentro del expediente y dispuso pericias técnicas para determinar su autenticidad y establecer si habían sido manipulados.

Ahora, la nueva tanda de imágenes suma otra pieza a ese rompecabezas. El material fue puesto a disposición del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora y del fiscal Sergio Mola, y deberá ser sometido a análisis técnico. Al mismo tiempo, el expediente atraviesa un cambio de magistrado: Juan Tomás Rodríguez Ponte asumirá la conducción del juzgado después de que Luis Armella estuviera al frente de la investigación como subrogante.

Por el momento, las grabaciones no prueban por sí solas que haya existido una maniobra para vaciar la vivienda antes del allanamiento. Sin embargo, ofrecen imágenes de cómo estaba equipada la mansión en determinados momentos y permitirán contrastarlas con lo que posteriormente encontraron los investigadores.

La pregunta que ahora deberá responder la Justicia vuelve a ser tan simple como incómoda: qué había en esa casa, qué faltaba cuando fue allanada y cuándo salió de allí.