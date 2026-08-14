    • 14 de agosto de 2026 - 10:27

    Protestas en Aeroparque y demoras en pleno inicio del fin de semana largo

    La manifestación comenzó cerca de las 6 y generó complicaciones en el sector de check-in de Aerolíneas Argentinas. Reclaman la reincorporación de un delegado despedido por una empresa tercerizada.

    Una protesta de trabajadores en Aeroparque generó demoras en el check-in de Aerolíneas Argentinas durante el inicio del fin de semana largo.&nbsp;

    Una protesta de trabajadores en Aeroparque generó demoras en el check-in de Aerolíneas Argentinas durante el inicio del fin de semana largo. 

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    El inicio del fin de semana largo comenzó con complicaciones para algunos pasajeros en el Aeroparque Jorge Newbery, donde una protesta de trabajadores provocó demoras durante la mañana de este viernes. La medida se concentró en el área de check-in de Aerolíneas Argentinas y comenzó alrededor de las 6.

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    El reclamo tiene como eje el despido de Luciano Corradi, trabajador y delegado gremial de GPS, una de las principales empresas tercerizadas que presta servicios para Aerolíneas Argentinas. Los manifestantes exigen su reincorporación y calificaron la desvinculación como “ilegal y antisindical”.

    La protesta se desarrolló en una jornada especialmente sensible por el movimiento de viajeros que marca el comienzo del fin de semana largo. La concentración afectó principalmente los procedimientos de check-in de los primeros servicios programados, generando demoras para quienes llegaban a la terminal aérea. Las fuentes consultadas no reportaron, por el momento, cancelaciones generalizadas como consecuencia directa de la medida.

    Por qué protestan los trabajadores

    Corradi fue despedido por GPS y los sectores que acompañan el reclamo vinculan la decisión con su actividad sindical y con su participación en las movilizaciones realizadas durante 2024 contra la privatización de Aerolíneas Argentinas y en reclamo por las condiciones laborales de los tercerizados. Esa interpretación corresponde a los trabajadores y organizaciones que impulsan la protesta.

    Durante la mañana, los manifestantes realizaron cánticos en defensa de la línea aérea de bandera y mostraron carteles con consignas en apoyo a los trabajadores. El propio Corradi aseguró a través de sus redes sociales que la protesta busca conseguir su reincorporación y cuestionó la decisión tomada por GPS.

    El conflicto, además, no terminaría con la movilización de este viernes. Los trabajadores anunciaron una nueva protesta para el martes 18 de agosto, para la que convocaron a representantes de distintos sectores sindicales y organizaciones. Corradi indicó posteriormente que esa nueva acción está prevista para las 18 en Aeroparque.

    Así, en medio de uno de los momentos de mayor movimiento turístico del fin de semana, Aeroparque inició el viernes con una protesta que puso el foco sobre un conflicto laboral y generó demoras para parte de los pasajeros que buscaban comenzar sus viajes.

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