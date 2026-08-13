Actualización oficial: cuáles son los nuevos requisitos para el registro y tenencia de armas

El Gobierno nacional formalizó una serie de modificaciones en los procedimientos vinculados con el registro, la tenencia y la regulación de materiales controlados. La medida actualiza los criterios administrativos y estandariza los procesos para legítimos usuarios en todo el país.

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El Gobierno formalizó mediante el Boletín Oficial la Resolución 48/2026, que introduce cambios administrativos vinculados con el registro y la regulación de armas. La medida fue firmada por el titular del organismo, Juan Pablo Allan, e incorpora modificaciones sobre accesorios, tenencia, comercialización y trámites sucesorios.

Uno de los puntos centrales de la medida es la incorporación formal de ciertos accesorios dentro de esquemas regulatorios específicos, como los silenciadores, moderadores de sonido y dispositivos de visión nocturna aptos para ser adosados a armas de fuego.

La normativa también introduce modificaciones sustanciales para aquellos ciudadanos que reciben armamento en el marco de una sucesión por fallecimiento.

Con el fin de evitar situaciones de tenencia irregular y mantener el control estatal, se dispuso que los herederos puedan iniciar el proceso de registración de la tenencia acreditando fehacientemente el vínculo, sin la exigencia previa de contar con una declaratoria judicial definitiva. No obstante, el procedimiento exige declaraciones juradas de responsabilidad y controles de antecedentes correspondientes.

Controles y portación

En paralelo, la actualización contempla un reordenamiento en los criterios de evaluación para la portación y el uso civil condicional, reforzando los análisis de riesgo, la verificación de aptitudes psicofísicas y la idoneidad técnica de los solicitantes ante el organismo de aplicación.