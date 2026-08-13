    • 13 de agosto de 2026 - 18:18

    Polémica en Entre Ríos: detectaron una botella de vino de 57 mil pesos en la rendición de un comedor escolar

    El insólito gasto salió a la luz tras la revisión de una factura oficial en una escuela del norte, de Entre Ríos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un verdadero escándalo político y administrativo sacude a la provincia de Entre Ríos luego de que se descubriera la incorporación de una botella de vino tinto de alta gama dentro de la rendición de gastos de un comedor escolar. El caso expuso fallas en los mecanismos de control previos y encendió la polémica en medio de las discusiones gremiales y gubernamentales sobre la provisión de insumos para los establecimientos educativos.

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    El hecho fue dado a conocer públicamente por la diputada provincial María Elena Romero, quien exhibió la documentación correspondiente a una compra realizada en una escuela ubicada en la localidad de San José de Feliciano.

    El detalle de la factura y el cuestionamiento

    De acuerdo con el comprobante presentado ante el Estado provincial, el comedor escolar efectuó una compra masiva de mercadería por un monto total cercano a los 2,9 millones de pesos en un comercio de la zona.

    Entre los bultos de fideos, puré de tomate, arroz, polenta y legumbres, el listado detallaba la adquisición de una botella de vino tinto por un valor de 57.000 pesos.

    “Podemos discutir sobre licitaciones, proveedores y mecanismos administrativos. Pero hay una pregunta mucho más sencilla: ¿cómo puede ser que recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos se hayan utilizado para comprar una botella de vino?”, expresó la legisladora al difundir el ticket.

    Una observación formal y fallas estructurales

    Si bien la propia Dirección de Comedores de la provincia detectó la anomalía al momento de auditar los papeles y dejó asentada una observación formal exigiendo explicaciones, el episodio generó fuertes repercusiones institucionales.

    Desde el espacio político de la denuncia aclararon que la situación no apunta a cuestionar el accionar cotidiano de las autoridades escolares locales —quienes históricamente cargaron con la tarea administrativa de gestionar proveedores además de sus roles pedagógicos—, sino a evidenciar los baches de un sistema descentralizado que carece de filtros eficientes previos.

    El caso cae en un momento de alta sensibilidad política en el territorio entrerriano, donde el Ejecutivo provincial y los gremios docentes mantienen intensos cruces en torno a las modificaciones implementadas en la compra y distribución de los insumos destinados a las infancias.

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