Llegó al país la empresa suiza que realiza el "electrocardiograma" de las plantas para anticipar enfermedades

Una disruptiva tecnología aplicada a la agricultura hizo su arribo oficial a la Argentina de la mano de la compañía suiza Vivent Biosignals. Se trata de un sistema pionero que funciona de manera similar a un "electrocardiograma" en los vegetales, capaz de interpretar las señales eléctricas de los cultivos las 24 horas del día para anticipar problemas sanitarios y ambientales.

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El desarrollo, que combina electrodos de alta sensibilidad e inteligencia artificial, busca transformar el manejo agronómico al otorgarle al productor una herramienta de precisión para adelantarse a situaciones de estrés en los lotes.

El sistema se basa en la colocación de sensores específicos directamente sobre el tallo de las plantas. Estos dispositivos registran de forma continua la actividad electrofisiológica, es decir, el lenguaje interno mediante el cual el cultivo reacciona ante los estímulos de su entorno.

Cada alteración externa —como la falta de agua, el estrés por altas temperaturas, las deficiencias nutricionales o el ataque incipiente de insectos y patógenos— genera una firma eléctrica específica. Mediante algoritmos de aprendizaje automático, la tecnología procesa estos datos y advierte al agricultor sobre el problema mucho antes de que se manifiesten síntomas visuales en las hojas o en la estructura de la planta.

Monitoreo 24/7: Los sensores operan de forma continuada, ofreciendo un seguimiento riguroso del estado fisiológico del cultivo en tiempo real.

Anticipación y eficiencia: Al detectar el estrés hídrico o nutricional en etapas tempranas, permite optimizar el uso de riego, fertilizantes y fitosanitarios.

Impacto en el rendimiento: El objetivo central de la herramienta es proteger el potencial productivo de los lotes frente a la variabilidad climática y las amenazas sanitarias.

Con este desembarco, el país se suma a las naciones que empiezan a incorporar la electrofisiología vegetal como aliada estratégica de la agricultura de precisión, abriendo una nueva era en el diagnóstico temprano del campo.