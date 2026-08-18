Milei celebró la inflación mayorista de julio y lanzó una curiosa interpretación: "Empezó con cero"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la inflación mayorista fue del 0,8% en julio , el registro mensual más bajo desde mayo de 2025. El dato fue celebrado por Javier Milei, quien realizó una particular interpretación en redes sociales y aseguró: “Y al final julio empezó con cero…” .

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El comentario del Presidente hace referencia a su pronóstico de comienzos de año, cuando había anticipado que durante el segundo semestre la inflación minorista comenzaría con el dígito cero. Sin embargo, el IPC de julio fue del 2,1% , luego de tres meses consecutivos de desaceleración.

Según el INDEC, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 0,8% durante julio y acumuló un incremento del 16,6% en los primeros siete meses del año .

En la comparación interanual, el índice alcanzó una variación del 31,1% .

El resultado estuvo explicado principalmente por el incremento del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los productos importados .

Dentro de los productos nacionales, las mayores incidencias positivas correspondieron a los productos agropecuarios, sustancias y productos químicos, vehículos automotores, carrocerías y repuestos, y alimentos y bebidas.

En sentido contrario, la caída de los precios del petróleo crudo y gas tuvo una incidencia negativa de 0,91 puntos porcentuales.

El dato confirma la tendencia descendente de los últimos meses: el índice había avanzado 2,5% en mayo, luego 1,1% en junio y finalmente 0,8% en julio.

La diferencia con la inflación minorista

El dato mayorista quedó por debajo del registrado por los precios al consumidor. La inflación minorista fue del 2,1% en julio, lo que llevó al IPC a acumular una suba interanual del 33,8%.

La diferencia entre ambos indicadores fue utilizada por el Gobierno para destacar la continuidad de la desaceleración de los precios mayoristas.

Además, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) aumentó 0,8% en julio, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró una suba del 0,9%.

El festejo de Milei y Caputo

Tras conocerse el informe del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un mensaje en redes sociales en el que explicó los principales factores que incidieron en la evolución de los precios mayoristas.

Milei respondió con una de sus habituales expresiones de respaldo al titular del Palacio de Hacienda: “¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO VLLC!”.

Luego, el Presidente publicó otro mensaje en referencia directa al dato del INDEC: “Y al final julio empezó con cero…”.

La frase generó atención porque el dato de inflación que habitualmente sigue la población es el IPC, que en julio marcó 2,1%, y no el índice de precios mayoristas.