Quién es Fernando Cerimedo, el exasesor de Milei detenido en Bolivia tras un ataque a tiros contra su expareja

El nombre de Fernando Cerimedo volvió al centro de la escena política este martes luego de que fuera detenido en Bolivia, en medio de una investigación por el ataque a balazos que sufrió su expareja, la abogada y activista Nadia Beller. Pero el consultor argentino tiene una extensa trayectoria detrás de campañas políticas en América Latina y fue una de las figuras vinculadas al armado digital que acompañó el ascenso de Javier Milei a la Presidencia.

Cerimedo fue interceptado durante la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra , cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires. Luego fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para prestar declaración. Hasta las primeras horas de este martes no se habían informado cargos formales en su contra .

La Policía intenta establecer si pudo haber tenido algún tipo de participación en la planificación del ataque contra Beller. La mujer recibió tres disparos durante la noche del lunes, cuando dos hombres vestidos como repartidores se acercaron a ella en inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra y posteriormente escaparon en una motocicleta. Fue operada y permanecía internada con estado reservado.

La detención de Cerimedo forma parte de una investigación en curso y no implica que se haya determinado su responsabilidad en el ataque . La causa es investigada inicialmente como un intento de homicidio.

Fernando Cerimedo nació en 1981 y se presenta como consultor político y estratega de marketing digital . En Argentina alcanzó una mayor exposición por su participación en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 , especialmente en áreas relacionadas con la comunicación política y la estrategia en plataformas digitales.

También es cofundador de La Derecha Diario, medio digital alrededor del cual desarrolló parte de su actividad comunicacional y política. Su trayectoria se extendió posteriormente por distintos países de América Latina, donde trabajó o estuvo relacionado con campañas de dirigentes de derecha.

Antes y durante el crecimiento político de Milei, Cerimedo se convirtió en una figura vinculada al ecosistema libertario en redes sociales. La Derecha Diario impulsó contenidos favorables al entonces diputado y, posteriormente, el consultor participó de la estrategia digital de la campaña que llevó al líder de La Libertad Avanza a la Presidencia en 2023.

Su recorrido regional incluyó además trabajos vinculados a campañas de Jair Bolsonaro en Brasil y otros dirigentes latinoamericanos. En Brasil, su nombre quedó bajo investigación por su actuación después de las elecciones presidenciales de 2022 y sus cuestionamientos al sistema electoral. Según un perfil publicado por Nueva Sociedad, fue investigado por el Supremo Tribunal Federal, aunque esas acusaciones finalmente no derivaron en una imputación formal contra él.

De la campaña de Milei a asesorar al presidente de Bolivia

En los últimos meses, Cerimedo trasladó buena parte de su actividad política a Bolivia. Actualmente es señalado como asesor personal del presidente Rodrigo Paz, aunque no forma parte formalmente de la estructura del Ejecutivo boliviano.

Su presencia cerca del mandatario ya había provocado controversias políticas. El vicepresidente boliviano Edmand Lara cuestionó públicamente su influencia y sectores sindicales reclamaron incluso su expulsión del país al acusarlo de intervenir en cuestiones de política interna.

Cerimedo había explicado que inicialmente colaboró con Paz durante la campaña electoral y posteriormente pasó a desempeñar un papel más cercano al mandatario. Su trayectoria también incluye participación o asesoramiento en procesos políticos de países como Brasil, Chile y Honduras.

Ahora, su situación quedó en manos de las autoridades bolivianas. Los investigadores analizan cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos para reconstruir el ataque contra Beller y establecer quiénes fueron sus autores materiales y si existió algún instigador. Hasta el momento, la detención del exasesor de Milei se produce dentro de esa investigación y será la Justicia la que deberá determinar si tuvo o no alguna participación.