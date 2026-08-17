    • 17 de agosto de 2026 - 18:30

    Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno: "Estoy preocupada por los argentinos que no llegan a fin de mes"

    La vicepresidenta puso el foco en quienes hoy no tienen trabajo y aseguró que ese debería ser el tema principal en el que se centre la dirigencia política argentina.

    Victoria Villarruel, vicepresidenta.

    Victoria Villarruel, vicepresidenta.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    La vicepresidenta Victoria Villarruel se distanció una vez más del gobierno de Javier Milei, y en esta oportunidad puso el foco en la situación económica de los argentinos: "Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes", expresó durante su visita a la apertura de la Expo Venado 2026 en la provincia de Santa Fe.

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    En un claro mensaje al Gobierno nacional, marcó: "La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto".

    En una inauguración en la que se encontraba rodeada de productores, la titular del Senado no obvió el tema del agro y sostuvo que la actividad de "nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones".

    Acto seguido elogió a los trabajadores rurales. "Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina", afirmó.

    Sin esquivar ningún tema, la presidenta de la Cámara Alta se refirió a las elecciones presidenciales del 2027 y en diálogo con la prensa, sostuvo: "Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro".

    Agregó que "en la Argentina, con nuestro potencial, debiera ser un futuro bueno, exitoso y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades".

    Previo a retirarse del evento, Villarruel dejó un mensaje en el que la economía del ciudadano común volvió a ser el tema central. "No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción", sentenció

    Y concluyó: "El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento".

    La ruptura de la vicepresidenta con el gobierno nacional se nota cada vez más y una prueba es que Villarruel no fue invitada al acto que encabezó el jefe de Estado, Javier Milei, este lunes 17 de agosto en conmemoración a un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.

    La titular del Senado recordó al prócer argentino en su cuenta de la red social X y resaltó que "su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y que defienden la soberanía nacional todos los días".

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