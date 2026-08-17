Milei encabezó el homenaje a San Martín con un fuerte discurso sobre su legado y las Fuerzas Armadas

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , al cumplirse 176 años de su muerte. La ceremonia se realizó frente al Monumento al Libertador, en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, y tuvo como eje el reconocimiento a la figura del prócer y su legado histórico.

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Milei estuvo acompañado por integrantes de su Gabinete y por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri . Durante la ceremonia se interpretó el Himno Nacional y posteriormente ambos realizaron una ofrenda floral frente al monumento a San Martín.

Al cierre, el mandatario pronunció un discurso en el que vinculó la trayectoria del Libertador con los desafíos actuales del país, con referencias a la defensa nacional, el rol de las Fuerzas Armadas, la protección de las fronteras y la democracia. “ La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi Gobierno ”, sostuvo durante su intervención.

Milei destacó el rol de las Fuerzas Armadas

Uno de los tramos centrales del mensaje estuvo dedicado a las Fuerzas Armadas y a las tareas que, según planteó Milei, deberán afrontar en materia de seguridad y defensa.

“Necesitamos unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas, hoy tenemos el desafío de retomar la protección de nuestras fronteras, luchar contra todas las formas de terrorismo y pararnos siempre del lado de la democracia”, expresó el Presidente.

El mandatario utilizó la figura de San Martín como referencia para remarcar la importancia de la preparación militar y la defensa de la soberanía. En otro tramo sostuvo que “los enemigos de la libertad existen y no descansan”, al explicar por qué considera vigente el legado sanmartiniano dentro de la agenda de su administración.

La reflexión de Milei sobre los últimos años de San Martín

Hacia otra parte del discurso, el Presidente puso el foco en los últimos años de vida del Libertador y en el reconocimiento que recibió posteriormente la figura de quien encabezó las campañas independentistas de Argentina, Chile y Perú.

“San Martín murió ignorado por el país al que le dio todo. No tuvo un Gobierno que lo homenajeara en vida, sino que tan solo tuvo el silencio. Décadas después, la Argentina aprendió a hacerle justicia a su nombre. Eso debería interpelarnos hoy. ¿Cuántas veces como nación tratamos con indiferencia a quienes más nos dieron para honrarlos cuando ya no pueden escucharnos?”, afirmó Milei.

San Martín murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, luego de haber dejado Sudamérica décadas antes. Su participación resultó central en el proceso independentista: organizó el Ejército de los Andes, encabezó el cruce de la Cordillera y participó de las campañas que permitieron consolidar las independencias de Chile y Perú.

La ceremonia de este lunes también significó la reaparición pública de Milei después de varios días sin actividades abiertas, ya que su última presentación había sido durante su viaje a Colombia. Sin embargo, el eje del acto estuvo puesto en la conmemoración del aniversario de la muerte de San Martín y en el mensaje presidencial sobre su legado.