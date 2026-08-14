Nueva encuesta y otra caída para Milei: bajó al puesto 15 en un ranking de presidentes de América Latina

Una nueva encuesta regional volvió a mostrar una caída para Javier Milei . El presidente argentino descendió al puesto 15 entre 18 mandatarios de América Latina en el ranking de imagen correspondiente a agosto elaborado por CB Global Data , y quedó solamente por encima de tres jefes de Estado.

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El retroceso se produjo tanto en términos de posición como de valoración. En julio, Milei ocupaba el puesto 14 , con una imagen positiva del 36,8% . En la medición de agosto bajó hasta 35,1% , una pérdida de 1,7 puntos porcentuales, mientras que su imagen negativa pasó del 61,3% al 62,8% .

Así, la diferencia entre ambas valoraciones quedó en 27,7 puntos porcentuales a favor de la imagen negativa . El desglose del estudio muestra que un 25,6% calificó la imagen del mandatario como “muy buena” y otro 9,5% como “buena”. Del otro lado, el 51,1% respondió “muy mala” y el 11,7%, “mala”. Un 2,1% no tomó posición.

Con el 35,1% de imagen positiva , Milei quedó en la zona baja de la tabla y solamente superó a tres mandatarios. Por debajo del argentino aparecen José Raúl Mulino, de Panamá, con 31,4%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 29,5%; y Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 26,7% .

La medición de CB Global Data compara la imagen que cada presidente tiene entre los ciudadanos de su propio país . Por eso, el ranking no implica que una misma muestra regional evalúe a todos los mandatarios, sino que ordena los porcentajes obtenidos por cada jefe de Estado en su respectiva nación.

El resultado de agosto profundiza el retroceso mensual de Milei. De acuerdo con los datos publicados por la consultora y reproducidos por distintos medios, el mandatario argentino perdió una posición respecto del mes anterior y se ubicó como el cuarto presidente con menor nivel de imagen positiva entre los 18 evaluados.

Quiénes encabezan el nuevo ranking

En el otro extremo aparece Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que volvió a quedar primero con una imagen positiva del 68,7%. En segundo lugar se ubicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 66,5%.

El tercer puesto quedó para Keiko Fujimori, de Perú, con 55%, mientras que Abelardo de la Espriella, de Colombia, aparece a continuación con 52,4%. Ambos ingresaron al relevamiento de agosto tras sus recientes asunciones. Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, completa los primeros cinco lugares con 51,9% de imagen positiva.

Los 6 presidentes que encabezan el ranking con mejor imagen positiva.

Entre las variaciones respecto de julio, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue quien registró la mayor mejora, con una suba de 4,3 puntos porcentuales. La caída más fuerte correspondió a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con un retroceso de 5,7 puntos.

Cómo se hizo la encuesta

CB Global Data publicó oficialmente su Ranking de Presidentes de Latinoamérica de agosto de 2026 el 11 de agosto.

Según la ficha técnica reproducida junto con el estudio, el relevamiento abarcó los 18 países incluidos en el ranking, con muestras de entre 3.225 y 4.271 casos por país, mediante metodología online CB CAWI Research. El margen de error informado se ubica entre ±1,5% y ±1,7%, con un nivel de confianza del 95%. Para Argentina, se consignó una muestra de 4.070 casos y un margen de error de ±1,5%.

Más allá de que una encuesta representa una fotografía de un momento determinado y no una proyección electoral, la medición vuelve a encender una señal para el Gobierno: Milei perdió respaldo respecto de julio, bajó un puesto y quedó en el grupo de los presidentes con menor imagen positiva de la región.